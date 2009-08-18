قطعی شدن انتخاب 2 وزیر و 2 معاون رئیس جمهور تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این معاونت با اشاره به خبری که در رسانه ها به نقل از منابع آگاه نهاد ریاست جمهوری درباره پیشنهادات رئیس جمهور برای کابینه دهم درباره 2 وزارتخانه و دومعاونت ریاست جمهوری منتشر می شود تاکید کرده است :



1- اصل خبر کذب و فاقد اصالت است .



2- همان گونه که کراراً تاکید شده است ، اعلام خبر از سوی نهاد ریاست جمهوری قاعده روشنی داشته و مطابق روال، نحوه و چگونگی انتشار اخبار بر اساس ساز و کار تعریف شده صورت می گیرد .



3- اعلام خبر به صورت غیر هماهنگ و صرفاً با اتکا به منابع موهوم در مسایل مهم کشوری و به ویژه اگر جعلی باشد ضمن آنکه فاقد وجاهت است می تواند تاثیرات نامطلوب و بعضا جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .



4- برخورد باعوامل نشر چنین اخباری و نیز اعمال حساسیت و دقت لازم در جلوگیری از تکرار آن بسیار ضروری است و انتظار می رود با قید فوریت ، ضمن تکذیب اصل خبر در این خصوص توضیحات لازم به مردم داده شود .

لازم به ذکر است روزنامه دولتی «ایران عصر» نیز در نسخه امروز خود گمانه هایی قطعی را به عنوان فهرست وزرایی منتشر ساخت که فردا از سوی رئیس جمهوری به مجلس معرفی خواهند شد.