پایانه های باری و مسافری در روستاها احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جلیل بشارتی عصر دوشنبه در جمع مردم روستای قزل‌‌قلعه از توابع خنداب در استان مرکزی افزود: در برنامه‌ریزی صورت گرفته، توسعه زیرساختهای حمل و نقل در روستاها به عنوان زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی روستاها مورد تاکید قرار گرفته و پیگیری است.

وی اضافه کرد: فلسفه تاسیس این معاونت تقویت بنیانهای اقتصادی در روستاها است که با انجام اقدامات موثر در این زمینه، تولید ناخالص ملی در سطح روستاها افزایش می‌یابد و کم شایانی به معیشت روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان است.

معاون رئیس جمهور در امور مناطق محروم با اشاره به وجود 150 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور گفت: از این میزان 72 هزار کیلومتر آن آسفالته است که تلاش می‌شود طی برنامه چهار ساله زمینه برای آسفالت کردن 40 هزار کیلومتر راه روستایی دیگر فراهم شود.

بشارتی تاکید کرد: اکنون 22 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که ایجاد زیرساختهای لازم برای افزایش رفاه آنان به عنوان قشری از جامعه که بیشترین میزان اعتقاد به نظام اسلامی را دارند، ضروری است.

وی برایجاد شبکه‌های راه ‌آهن روستایی در برنامه‌های دراز مدت وزارت راه تاکید کرد و ادامه داد: برای حمل و نقل کالاهای تولیدی در مناطق روستایی ایجاد شبکه‌های راه‌آهن روستایی در آینده ضروری است.

