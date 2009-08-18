  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۳

معاون رئیس جمهور:

پایانه های باری و مسافری در روستاها احداث می شود

پایانه های باری و مسافری در روستاها احداث می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور در امور مناطق محروم گفت: توسعه حمل و نقل روستایی از اولویتهای برنامه پنجم توسعه کشور است و در این راستا پایانه‌های باری و مسافربری روستایی احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جلیل بشارتی عصر دوشنبه در جمع مردم روستای قزل‌‌قلعه از توابع خنداب در استان مرکزی افزود: در برنامه‌ریزی صورت گرفته، توسعه زیرساختهای حمل و نقل در روستاها به عنوان زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی روستاها مورد تاکید قرار گرفته و پیگیری است.

وی اضافه کرد: فلسفه تاسیس این معاونت تقویت بنیانهای اقتصادی در روستاها است که با انجام اقدامات موثر در این زمینه، تولید ناخالص ملی در سطح روستاها افزایش می‌یابد و کم شایانی به معیشت روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان است.

معاون رئیس جمهور در امور مناطق محروم با اشاره به وجود 150 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور گفت: از این میزان 72 هزار کیلومتر آن آسفالته است که تلاش می‌شود طی برنامه چهار ساله زمینه برای آسفالت کردن 40 هزار کیلومتر راه روستایی دیگر فراهم شود.

بشارتی تاکید کرد: اکنون 22 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که ایجاد زیرساختهای لازم برای افزایش رفاه آنان به عنوان قشری از جامعه که بیشترین میزان اعتقاد به نظام اسلامی را دارند، ضروری است.

وی برایجاد شبکه‌های راه ‌آهن روستایی در برنامه‌های دراز مدت وزارت راه تاکید کرد و ادامه داد: برای حمل و نقل کالاهای تولیدی در مناطق روستایی ایجاد شبکه‌های راه‌آهن روستایی در آینده ضروری است.

کد مطلب 932104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه