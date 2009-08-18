500 میلیون تومان به تعریض محور ارتباطی سه روستا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی‌اکبر شعبانی‌فرد بعداز ظهر سه شنبه در جمع مردم روستای رازگردان از توابع اراک افزود: با اختصاص این اعتبار، عرض این جاده به 13 متر افزایش می یابد و تصادفات در این محور کاهش چشمگیر خواهد داشت.

استاندار مرکزی همچنین از اختصاص 70 میلیون تومان اعتبار از محل مناطق محروم ریاست جمهوری برای احداث مجتمع آب آشامیدنی روستایی برای چهار روستای اطراف روستای رازگردان خبر داد.

وی بیان کرد: با اختصاص این اعتبار نیازهای آب شرب مردم ساکن روستاهای این منطقه تامین می‌شود.

شعبانی فرد اضافه کرد: آسفالت راه‌های روستایی، احداث مجتمعهای آبرسانی روستایی و تامین دیگر نیازهای روستاییان در مناطق محروم از جمله اقداماتی بوده است که در چهار سال گذشته با شتاب بیشتری پیگیری و به انجام رسیده است.

وی تلاش دولت را افزایش رضایتمندی روستاییان و توسعه روستاها دانست و گفت: توسعه روستاها توسعه دیگر بخشها را به همراه دارد و منجر به حفظ جمعیت روستاها می شود.