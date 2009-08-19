ارتباط با آبراه هاى بین المللى جزیره قشم را مناسب ارتباط با کشورهای خارجی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، حسن فرازنده در بازدید از جزیره قشم، هدف از سفر یک روزه به منطقه آزاد قشم را ارزیابى و ایجاد زمینه هاى تعامل و معرفى منطقه آزاد قشم در بنگلادش عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طى سه سال اخیر رشد و بالندگى استان هرمزگان به ویژه منطقه آزاد قشم چشمگیر بوده و این امر بستر توسعه تعاملات این منطقه را با کشورهاى آسیایى فراهم مى کند.

وى با اشاره به پتانسیلها و امکانات بالقوه فراوان در این منطقه اظهار داشت: ارتباط با آب راه هاى بین المللى و قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک در حوزه خلیج همیشه فارس از یک سو و همسایگى با کشورهاى حاشیه خلیج فارس از سوى دیگر فرصت طلایى براى این منطقه ایجاد کرده و تاکنون مسئولان منطقه آزاد در راستاى خدمت رسانى به هموطنان این خطه از کشورمان از هیچ کوششى دریغ نکرده اند.

سفیر ایران در کشور بنگلادش این منطقه را مناسب برقرارى ارتباط با کشورهاى خارجى خواند و افزود: در صورت گسترش تبلیغات و تعاملات بین المللى در آینده حضور سرمایه گذاران خارجى به این منطقه دو چندان خواهد شد و ارائه خدمات به صاحبان تجارت، ترانزیت کالا، صنعت، توریست و گردشگرى برخوردارى قشم از تمام امکانات و تسهیلات ایجاد شده در همه زمینه ها، شانس همه سرمایه گذاران خارجى را در این منطقه دو چندان مى کند.

در ادامه دیدار سفیر ایران در بنگلادش على دهقان نصیرى، معاون بازرگانى منطقه آزاد قشم گفت: از زمان تصویب استقرار سازمان منطقه آزاد در جزیره قشم، اقدامات متعددى در جهت ایجاد زیرساختها، امکانات و تسهیلات در زمینه هاى تجارى، بازرگانى، صنعتى و سیاحتى صورت گرفته و تاکنون ادامه دارد.

وى افزود: باتوجه به گستردگى اقدامات انجام شده طى سه سال اخیر توسط سازمان منطقه آزاد قشم در این منطقه و ازسوى دیگر جذب سرمایه هاى بخش خصوصى و سرمایه گذاران داخلى و خارجى در پروژه هاى صنعتى، تجارى و سیاحتى شاهد شکوفایى این جزیره در بخش هاى مختلف هستیم.

به گفته وی، بهره مندى قشم از اسکله هاى متعدد زمینه را براى حضور سرمایه گذاران فراهم کرده است و در حال حاضر اسکله کاوه که در ساحل شمالی جزیره قشم برای واردات و صادرات در نظر گرفته شده به علت موقعیت ویژه و کرانه بسیار عمیق آن قابلیت پهلودهی شناورهای تا یکصد هزار تن را داراست که این ویژگی در سراسر کرانه جنوبی ایران وجود ندارد.

دهقان نصیرى وجود شهرکهاى صنعتى و تعدد کارخانه ها و شرکتهاى فعال بخش خصوصى را از مزیتهاى منطقه آزاد عنوان کرد و افزود: حمایتهاى همه جانبه منطقه آزاد قشم از حضور بخش خصوصى فعال در این منطقه بستر مناسبى را براى سرمایه گذاران داخلى و خارجى فراهم کرده است و به تازگی شاهد حضور و توسعه کارخانه ها و اشتغالزایى فراوان در این خصوص هستیم.

در ادامه این سفر یک روزه ، سفیر ایران در بنگلادش به همراه مدیران بازرگانى و صنعتى قشم از اسکله هاى مسافرى و تجارى و ترانزیت کالا، کارخانه هاى تولیدى مستقر در شهرکهاى صنعتى، سایتهاى گردشگرى و سیاحتى و ژئوپارک قشم بازدید کرد.