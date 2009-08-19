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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۰

123 قطعه پرنده قاچاق در زاهدان کشف شد

123 قطعه پرنده قاچاق در زاهدان کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط 123 قطعه پرنده قاچاق در شهرستان زاهدان خبر داد.

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: ماموران اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با همکاری پرسنل کلانتری شماره 17 نیروی انتظامی شهرستان زاهدان، در محدوده ترمینال جدید این شهر موفق به کشف و ضبط یک محموله قاچاق پرنده شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: این محموله شامل 80 قطعه طوطی سبز و 43 مینا بوده است که متخلف پس از دستگیری جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

همتی، میزان ضرر و زیان قابل اخذ از این متخلف را 44 میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 932149

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