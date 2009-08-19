123 قطعه پرنده قاچاق در زاهدان کشف شد

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: ماموران اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با همکاری پرسنل کلانتری شماره 17 نیروی انتظامی شهرستان زاهدان، در محدوده ترمینال جدید این شهر موفق به کشف و ضبط یک محموله قاچاق پرنده شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: این محموله شامل 80 قطعه طوطی سبز و 43 مینا بوده است که متخلف پس از دستگیری جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

همتی، میزان ضرر و زیان قابل اخذ از این متخلف را 44 میلیون ریال اعلام کرد.