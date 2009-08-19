محل دیدارهای خانگی سایپا تغییر می کند / نقل مکان به اکباتان یا دستگردی

حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر افزود : متاسفانه تیم ما دربازیهایی خانگی خود در ورزشگاه شریعتی کرج احساس غربت می کند و مسئولان این ورزشگاه به باشگاه سایپا به دید بانک مرکزی نگاه می کنند و می خواهند نواقص مالی خود را از طریق این باشگاه تامین کنند.
سجادی تصریح کرد: مسئولان ورزشگاه شریعتی به تازگی برای برگزاری دیدارهای خانگی با ما بر سر مبلغ پرداختی چانه زنی می کنند که تصور می کنم اینگونه رفتارها برازنده شان و منزلت ورزش ما نیست.
وی یادآور شد : حتی به تازگی برای تامین امنیت ورزشگاه به ما اعلام شده باید خودتان با نیروی انتظامی استان کرج مذاکره کنید و موافقت آنها را بگیرید که تصور نمی کنم اینگونه مسائل درحیطه مدیریت باشگاه باشد.
مدیرعامل سایپا افزود : این درحالی است که ما برای هرمسابقه مبلغ 10 میلیون تومان به این مجموعه می پردازیم ولی خدمات و انتظاراتی که از یک ورزشگاه خانگی داریم برآورده نمی شود و غربت سنگینی در کرج بر تیم ما تحمیل می شود.
وی اظهار داشت : به همین دلیل در نظر داریم محل برگزاری دیدارهای خانگی خود را به تهران منتقل کنیم که تاکنون مذاکراتی را با مدیرعامل باشگاه راه آهن و مدیر ورزشگاه دستگردی انجام داده ایم که با استقبال این عزیزان روبرو شده و به احتمال فراوان بزودی محل دیدارهای خانگی خود را به یکی از این دو مجموعه انتقال خواهیم داد که مکاتباتی را نیز در این زمینه با سازمان لیگ انجام داده ایم.
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