کاهش سرعت قطار در خط پنج مترو طی روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن تهران و حومه اعلام کرد: به دلیل انجام تست های فنی در ایستگاه محمد شهر( ماهدشت) در خط پنج متروی تهران که عملیات ساخت آن جهت بهره برداری در حال اتمام است، از روز سه شنبه 27/5/88 سرعت حرکت قطارها اجبار در محل این ایستگاه کند می شود که به طور موقت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

خط پنج متروی تهران به طول 44 کیلومتر، شامل ایستگاههای تهران (صادقیه)، اکباتان، چیتگر، ایران خودرو، وردآورد، اتمسفر، کرج و گلشهر است که ایستگاه در حال ساخت یعنی ماهدشت حد فاصل ایستگاه های کرج و گلشهر واقع شده است.