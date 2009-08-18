به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) ، نوری المالکی نخست وزیر عراق و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این دیدار، سازوکارهای مناسب برای تضمین اجرای توافقنامه های امضا شده و راههای توسعه روابط و همکاری راهبردی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اسد و مالکی، همچنین درباره همکاری دوجانبه میان عراق و سوریه و اهمیت توسعه آن در تمام زمینه ها به ویژه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را بررسی کردند.
طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه ای را بررسی و بر ضرورت افزایش گفتگو و رایزنی و هماهنگی میان دو کشور در این زمینه تاکید کردند.
اسد در این دیدار بار دیگر بر حمایت سوریه از عراق و تلاشهای دولت وحدت ملی این کشور برای موفقیت روند سیاسی تاکید کرد.
مالکی نیز ابراز امیدواری کرد سوریه در تقویت همکاری میان دو کشور و در راستای منافع مشترک سهیم شود.
نخست وزیر عراق در سفر به سوریه همچنین با "محمد ناجی عطری " نخست وزیر این کشور نیز دیدار کرد.
در دمشق صورت گرفت؛
دیدار مالکی با اسد/ رایزنی درباره روابط دوجانبه و همکاری راهبردی
نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری سوریه امروز در دمشق راههای توسعه روابط و همکاری راهبردی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) ، نوری المالکی نخست وزیر عراق و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این دیدار، سازوکارهای مناسب برای تضمین اجرای توافقنامه های امضا شده و راههای توسعه روابط و همکاری راهبردی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
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