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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۶

درصورت عدم اعمال محدودیت؛

اعزام زائران حج تمتع از دهم آبان آغاز می شود

اعزام زائران حج تمتع از دهم آبان آغاز می شود

رئیس سازمان حج و زیارت کشور از اعزام 100 هزار زائر ایرانی حج تمتع از دهم آبان خبر داد و گفت که احتمال اعمال محدودیت در سفر حج تمتع نیز وجود دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، مصطفی خاکسار قهرودی با اعلام مطلب مذکور گفت: آخرین تصمیم برای اعمال محدودیت تا هفته آینده اعلام می شود.

وی گفت : در صورت اعمال محدودیت اعزام افراد بیشتر از 65 سال و کمتر از 12 سال به حج تمتع ممنوع می شود .

براساس پیش بینی ها حدود 45 درصد از افرادی که قرار است امسال به حج اعزام شوند بیشتر از 65 و یا کمتر از 12 سال دارند .

رئیس سازمان حج و زیارت گفت : در صورت قطعی شدن اعمال محدودیت در سفر حج باقی افراد دارای شرایط جایگزین آنان می شوند . 

کد مطلب 932168

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