بسون نهمین فیلم خود را در پاریس کلید زد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد فیلمساز نامدار فرانسوی نخستین قسمت از سه‌گانه "ماجراهای شگفت‌انگیز" را بر اساس مجموعه کتاب‌های 9 جلدی کمیک استریپ ژاک تاردی می‌سازد که نخستین بخش آن سال 1976 در فرانسه منتشر و بسیار محبوب و پرطرفدار شد.

بسون 50 ساله فیلم تازه خود را بهار گذشته در جریان برگزاری شصت و دومین دوره جشنواره فیلم کن تلفیق "آملی" و "ایندیانا جونز" توصیف کرده بود. در "ماجراهای شگفت‌انگیز آدله بلان ـ سه" بازیگرانی چون لوئیس بورگوا، متیو آمالریک، ژان پل روو و فردریک بل ایفای نقش می‌کنند.

فیلمساز فرانسوی که فیلم‌های سینمایی "نیکیتا" و "لئون" را هم در کارنامه دارد، "ماجراهای شگفت‌انگیز آدله بلان ـ سه" را بر اساس چهار جلد اول کتاب‌های تاردی می‌سازد که عبارتند از "آدله و حیوان"، "اهریمن برج ایفل"، "دانشمند دیوانه" و "گردش مومیایی‌ها". داستان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول روی می‌دهد و شهر پاریس را پر از موجودات عجیب به تصویر می‌کشد.

بسون "ماجراهای شگفت‌انگیز آدله بلان ـ سه" را با بودجه 25 میلیون یورویی در شرکت یوروپ‌کورپ می‌سازد و در بازار فیلم جشنواره کن گذشته هم اعلام شد که بسیاری از بازارهای مهم بین‌المللی غیر از آمریکا و بریتانیا حق پخش فیلم را بر اساس فیلمنامه آن خریده‌اند. فیلم بهار سال 2010 در فرانسه روی پرده می‌رود.

"ماجراهای شگفت‌انگیز آدله بلان ـ سه" بیشتر در فرانسه و مصر مقابل دوربین می‌رود و بسون در حالی فعالیت خود را برای آماده کردن آن شروع کرده که تازه‌ترین انیمیشن او با نام "آرتور و انتقام مالتازار" از روز دوم دسامبر در سینماهای فرانسه به نمایش عمومی درخواهد آمد.