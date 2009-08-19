به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران‌ در ارزیابی خود از حضور وزرای زن در کابینه دولت دهم، افزود: از حضور زنان در کابینه استقبال می‌کنیم و این یک حرکت ارزشمندی است که رییس جمهور انجام داد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: برای پیگیری امو در سه قوه بهترین مسیر این است که افراد را بر اساس ملاک و معیار سنجید و انتخاب وزرا باید بر اساس توانمندی و شاخص‌ها باشد نه جنسیت.

وی در خصوص انتخاب خانم آجرلو به عنوان وزیر رفاه گفت: وی نماینده دور هفتم و این دوره مجلس شورای اسلامی است و بدون شک شاخص‌های مورد نظر رییس جمهور برای انتخاب وزیر رفاه با خانم آجرلو تطبیق پیدا کرده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس با اعلام نظر مثبت در خصوص حضور زنان در سطح وزارت افزود: حضور زنان در سطح وزارتخانه بسیار مثبت است، برای نمونه از حضور خانم دکتر دستجردی در وزارت بهداشت بسیار استقبال می‌کنم، زیرا معتقدم زنان کارآمد، توانمند، تحصیلکرده و متعهدی داریم که می‌توانند در بالاترین سطوح اجرایی در قوه قضاییه، مجلس و یا قوه مجریه قرار گیرند.

به گفته نماینده مشهد، اما متاسفانه در بخش‌های بسیاری طبعا نگرش جنسیتی مدنظر قرار می‌گیرد مانند مجلس، اگرچه زنانی که در هیئت رئیسه‌های کمیسیون‌ها حضور دارند افراد توانمند با سابقه‌های قانونگذاری و اجرایی هستند اما زمینه حضور آنها در راس کمیسیونها کمتر مهیا می‌شود.

شریعتی خاطرنشان کرد:‌ اقدام رئیس جمهور برای انتخاب وزرای زن در کابینه قابل تقدیر و ستایش است و بکارگیری حداقل چهار وزیر زن در دولت احمدی نژاد نقطه عطفی در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام است و بسیار مثبت است.