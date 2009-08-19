مجلس به افراد متخصص، متعهد و با برنامه رای می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیر طاهرخانی درحاشیه افتتاح طرحهای عمرانی در تاکستان به خبرنگار مهر در قزوین گفت: نگاه نمایندگان مجلس به افرادی که رئیس جمهور برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد نگاه کارشناسی است و افرادی که برنامه مشخصی برای وزارتخانه مربوط داشته باشند رای بالایی خواهند آورد.

وی افزود: مجلس به کسانی که آشنا به کار باشند و نه در شعار بلکه در عمل پاک دست باشند و انگیزه بالایی برای خدمت دارند رای اعتماد می دهد.

طاهرخانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال معرفی برخی چهره های قبلی دولت همانند کردان به عنوان وزیر گفت: بعید می دانم رئیس جمهور دوباره از وی استفاده کند اما اگر این مسئله درست باشد بیانگر آن است که فشار بیرونی روی رئیس جمهور زیاد است اما نظر مجلس مشخص است و مسلما اینگونه افراد رای نخواهند آورد.

نماینده مردم تاکستان درمجلس همچنین با انتقاد از اعلام نام شش وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از طریق رسانه ها گفت: معرفی افراد کابینه قبل از مجلس از تریبونهای دیگر از نگاه مجلس پسندیده نیست و احمدی نژاد باید ابتدا اسامی افراد را به مجلس معرفی می کرد و بعد در جاهای دیگر مطرح می شد که این کار انجام نشده است.

وی در خصوص ویژگی هماهنگی وزرای پیشنهادی با دولت عنوان کرد: اولویت هماهنگی وزرا به جای تخصص یک نقص است که بهتر بود رئیس جمهور به تخصص وزرای پیشنهادی بیشتر از هماهنگی آنها با دولت بها می داد تا شائبه تشکیل کابینه ضعیف اما هماهنگ پیش نیاید.

وی اظهارامیدواری کرد که با معرفی افراد توانمند و رای اعتماد مجلس به افراد متخصص و متعهد شاهد تشکیل کابینه قوی و کارآمد و اجرایی در دولت دهم باشیم.