به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در قزوین نهادها، موسسات فرهنگی و نرم افزاری و انتشارات، دستاوردها و محصولات قرآنی خود را در ۶۰ غرفه عرضه کرده اند.

در این نمایشگاه نهادها و ارگانهایی مانند صدا و سیما، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه کانون‌های مساجد، حوزه علمیه خواهران، دانشگاه علوم پزشکی، بخش فرهنگی سپاه، حوزه هنری، آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین همکاری دارند و محصولات فرهنگی و قرآنی خود را عرضه کرده اند.

این نمایشگاه از 27 مردادماه تا چهارم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 16 و 30 دقیقه تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.

به ترجمه فارسی قرآن توجه شود

آیت‌الله هادی باریک بین در مراسم آغاز به کار هفتمین نمایشگاه قرآن استان قزوین اظهار داشت: در سایه پیروزی انقلاب اسلامی، قرآن در میان جامعه ما رواج یافته که باید از این وضع خدا را شاکر باشیم اما در عین حال وقتی به درستی فکر می‌کنیم، می‌بینیم که هنوز در اول راه هستیم و زمینه بهره‌ مندی از قرآن بسیار زیاد است اما به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است.

آیت الله باریک ‌بین افزود: در این میان جوانان و نوجوانان می‌ توانند با قرآن انس گرفته و از برکات این کتاب آسمانی بهره‌مند شوند بنابراین باید نسل جدید را با قرآن و مفاهیم و معارف قرآن هرچه بیشتر آشنا کنیم.



امام جمعه قزوین افزود: باید طوری عمل کنیم که محل کار، دانشگاه و در یک کلام همه جای جامعه رنگ قرآنی بگیرد و روزی بیاید که ما بتوانیم بگوییم حامل قرآن هستیم و به قرآن نیز عمل می‌کنیم.



وی خاطرنشان کرد: قرآن برنامه‌های صحیح را برای زندگی ما دارد تا ما هر چه بیشتر و بهتر به آرمانهای قرآنی برسیم در واقع هدایتگری قرآن روشن است.

دوری از قرآن موجب مردودی برخی نخبگان شد

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نیز در این مراسم گفت: بی شک با نشر قرآن حقایق بسیاری در میان مردم روشن می‌شود و در واقع مسیر قرآن عظمت اسلام را به دنبال دارد.

محمدحسین شفیعی‌ها یادآور شد: عظمت مسلمین در ادوار مختلف از برکت قرآن بوده‌است و همیشه روی‌ آوردن مسلمانان به قرآن موجب آشفتگی دشمنان اسلام شده و می‌شود و خواب خوش را ازآنها می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اضافه کرد: قرآن کتابی است که در ظاهر و باطن آن مفاهیم گرانبهایی نهفته است و نگاه به زندگی انسان‌ها به صورت فردی و اجتماعی در زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جایی که مشکل ساز است گویای فاصله گرفتن این زندگی از قرآن دارد.

وی عنوان کرد: اگر همه آحاد ملت و به خصوص خواص به زندگی قرآنی روی آورند در دوران غیبت معصوم به درستی عمل کنند همه گره‌های کور کشور گشوده می‌شود و زمینه‌های تمدن اسلامی ظاهر می شود.



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه قرآن خاطرنشان کرد: شش سال متوالی است که نمایشگاه قرآن در استان قزوین برگزار می‌شود و امیدواریم هفتمین نمایشگاه قرآن کریم در سال جاری پربارتر بوده و بیش از سالهای قبل مورد توجه قرار گیرد.

شفیعی‌ها تاکید کرد: محتوای فرهنگی، معنوی و قرآنی در هفتمین نمایشگاه قرآن کریم بیش از سالهای قبل مورد توجه و تاکید دست‌ اندرکاران برگزاری این نمایشگاه قرار گرفته است.