به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان تئاتر در کنار تجربه‌های خود در گونه‌های مختلف در اکثر موارد تمایل بسیار به تجربه کمدی دارند و در کارنامه خود آثاری را در این زمینه ثبت می‌کنند. البته برخی هنرمندان در این تجربه موفق شده و برخی به دلیل ساده انگاشتن این گونه نمایشی با مشکلاتی مواجه می‌شوند و تجربه‌ای ناموفق را پشت سر می‌گذارند.

نمایش کمدی و طنز در میان برخی هنرمندان گونه‌ای ساده در ساختار و اجرا انگاشته و این نگاه باعث ناموفق شدن تجربه‌های این هنرمندان در گونه نمایش کمدی می‌شود. اینکه اثری در ساختار دارای ویژگی‌های نمایشنامه‌نویسی یا کارگردانی باشد و بتواند با کمدی موقعیت و کلام به صورت حساب‌شده فضایی کمدی ایجاد کند تا مخاطب را با خود همراه سازد، ساده و سطحی نیست.

به زعم بسیاری از کارشناسان و هنرمندان برجسته تئاتر ایران و حتی دنیا خنداندن تماشاگر و همراه کردن وی با فضای کمدی نمایش کاری سخت است که نیازمند نگاه توانای نویسنده، کارگردان و در نهایت تبحر و تسلط بازیگر به صحنه نمایش و فضای کلی مد نظر دارد تا بدون پیش روی به سمت کمدی سطحی، فضایی منسجم و مناسب را شکل دهند.

هدایت هاشمی و افشین هاشمی در تمرین نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن"

شاید در تئاتر ایران تنها هنرمندان معدودی وجود دارند که به صورت متمرکز و حرفه‌ای در گونه تئاتر کمدی فعالیت می‌کنند و آثارشان در سطحی حرفه‌ای و مناسب تولید می‌شود و با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. البته هستند هنرمندانی هم که برای یکبار تجربه به سمت کارهای کمدی رفته و موفق شده‌اند، اما این تعداد نیز انگشت‌شمارند.

آقاخانی یکی از نویسندگان و کارگردانان جوان تئاتر است که جایگاهی مناسب در تئاتر ایران به خود اختصاص داده و این روزها در حال تجربه کاری متفاوت همراه با گروه تئاتری "پوشه" است. او که آثاری چون "روزهای زرد"، "زمین مقدس"، "رویاهای رام‌نشده"، "تمام صبح‌های زمین"، "فصل خون" و... را در عرصه نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تجربه کرده، این بار قصد دارد فضایی متفاوت از آثار قبلی خود را تجربه کند.

"مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" آنگونه که از نامش پیداست نمایشنامه‌ای طنز و کمدی است که آقاخانی با نگارش آن قدم به فضای کمدی گذاشته و تمامی پیشزمینه‌های ذهنی مخاطب را جز تکنیک‌مداری همیشگی در نمایشنامه‌نویسی در هم شکسته است. ظهر این روزها وقتی به سالن سایه تئاتر شهر می‌رویم در میان دکور نمایش "پیچ تند" کتایون فیض مرندی، با چهره‌های آشنای بازیگری و کارگردانی روبرو می‌شویم که به بهانه نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" گرد هم آمده‌اند.

هدایت عامل هاشمی و افشین هاشمی دو بازیگر جوان و در عین حال باتجربه تئاتر ایران هستند که همواره حضوری موفق و چشمگیر روی صحنه تئاتر داشته‌اند. به زعم کارشناسان و اهالی تئاتر این دو از بازیگران مستعد هستند که ضمن همکاری با هنرمندان باسابقه و صاحبنام چون بهرام بیضایی و علی رفیعی جایگاهی مناسب بین همنسلان و حتی نسل‌های پیش از خود در بازیگری به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین حضور خسرو احمدی و نگار عابدی دو چهره دیگر شناخته‌شده بازیگری تئاتر، گروه بازیگری حرفه‌ای و در عین حال دوست‌داشتنی را برای مخاطبان تئاتر شکل داده که آقاخانی برای شکل‌گیری تجربه جدید خود در مقام نویسنده و کارگردان آنها را در "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" کنار هم قرار داده است.

هدایت و افشین هاشمی پیش از این تجربه حضور در نمایش کمدی را داشته‌اند که شاید بهترین نمونه آن "حسن و دیو راه باریک پشت کوه" باشد که با کارگردانی افشین هاشمی و استفاده از گونه‌های مختلف نمایشی ایرانی در جشنواره سیزدهم نمایش‌های آئینی سنتی به صحنه رفت و در اجرای عمومی خود نیز با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه شد.

وقتی در مقام تماشاگر در تمرین نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" حاضر می‌شویم با صحنه‌هایی دلچسب و زیبا و در عین حال حساب‌شده مواجهیم که گاه ما را به خنده انداخته و گاه به فکر وامی‌دارد. البته حرکت نویسنده، کارگردان و بازیگر به نوعی حرکت کردن روی لبه تیغ است که حرفه‌ای تمام انجام می‌شود.

همجنس بودن دیالوگ‌ها با بازی‌های فانتزی بازیگران تصویری همجنس و همگون در فضایی کمدی را شکل می‌دهد که مخاطبان امروز تئاتر ایران نیازمند دیدن آن هستند. کار در مدت زمانی کوتاه با حجم بالای موقعیت‌های کمدی همراه است که تصور آن با شکل‌گیری دکور اصلی نمایش لذتبخش‌تر است. جسارت آقاخانی در تجربه چنین فضایی قابل توجه است که البته تمامی گام‌های برداشته شده در این تجربه حساب شده و با تأمل بوده است.

آقاخانی در انتخاب گروه بازیگری این نمایش نیز با کنار هم قراردادن هدایت عامل هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی تجربه جدید خود را به زیبایی تمام کامل کرده و با استفاده از استطاعت این بازیگران روی صحنه و همچنین توانایی خود در دیالوگ‌نویسی فضای مد نظر را به زیبایی شکل داده است.

هومن خدادوست و اصلان شاه ابراهیمی به عنوان گروه کارگردانی، لادن سیدکنعانی طراح صحنه و لباس، محسن میرزایی آهنگساز، ارسلان آقاخانی طراح پوستر و بروشور و مهنوش حسینی راد منشی صحنه، آقاخانی و گروه بازیگری را در شکل‌گیری نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" یاری می‌کنند.

جدیدترین اثر نمایشی گروه تئاتر "پوشه" از روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ساعت 20:15 در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت.