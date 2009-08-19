جواد طوسی به خبرنگار مهر گفت: فصل تابستان فرصت مناسبی برای فروش بیشتر فیلم‌ها و ارتباط آن با مخاطب و جامعه شهری است. فیلم‌ها زمانی که شعور و فهم مخاطب را مد نظر قرار دهند با استقبال چشمگیر تماشاگران مواجه می‌شوند وعوامل بیرونی مانند قرارگرفتن در ایام خاص مانند ماه رمضان تاثیر چندانی بر فروش فیلم‌ها ندارد.

این منتقد گفت: در سال‌های اخیر فیلم‌هایی روی پرده رفته و با مخاطب ارتباط برقرار کرده که ارزش سینمایی و فرهنگی نداشته، ادامه چنین روندی درمدت زمان طولانی سلیقه کاذب وسهل‌پسند را در مخاطب تقویت می‌کند. این ابتذال تاثیر منفی برسطح نگرش مخاطبان می‌گذارد و در نهایت افت کیفی سینما و تلویزیون را به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: اگر در زمینه سینما وتلویزیون با بازنگری درنگاه و مخاطب شناسی و تشخیص میزان آگاهی و نیاز مخاطب در این دو عرصه موفق به طرح واجرای راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آثار فرهنگی شویم گامی صحیح در راستای رشد فرهنگی جامعه برداشته‌ایم.

طوسی در باره اکران فیلم‌های مناسب با شرایط حاکم بر جامعه درایام مختلف سال گفت: سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کمیته اکران عمومی باید از میان مجموعه تولیدات سالانه، فیلم‌هایی متناسب با مبانی ارزشی در آن مقطع زمانی را انتخاب و اکران عمومی کنند.

وی با تاکید بر اهمیت مخاطب شناسی درسینما گفت: تولیدات سینمایی باید به گونه‌ای ساخته شود که درتمام ایام ومناسبت‌ها دارای ارزش‌های محتوایی و قابل دفاع باشد. تولید در حجم انبوه باید کیفیت داشته باشد، در چنین شرایطی فیلمساز موفق به خلق آثار مطلوب می‌شود.

طوسی در پایان گفت: اکران فیلم‌ها در تابستان امسال به دلیل تداخل با ماه رمضان باید با دقت بیشتری صورت گیرد. اگر فیلم‌هایی سرگرم کننده متناسب با مبانی عبادی و اعتقادی در راستای تعالی فرهنگی در ماه رمضان اکران شود، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در این ماه حتما مخاطبان از آن استقبال می‌کنند.