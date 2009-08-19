این منتقد گفت: در سالهای اخیر فیلمهایی روی پرده رفته و با مخاطب ارتباط برقرار کرده که ارزش سینمایی و فرهنگی نداشته، ادامه چنین روندی درمدت زمان طولانی سلیقه کاذب وسهلپسند را در مخاطب تقویت میکند. این ابتذال تاثیر منفی برسطح نگرش مخاطبان میگذارد و در نهایت افت کیفی سینما و تلویزیون را به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: اگر در زمینه سینما وتلویزیون با بازنگری درنگاه و مخاطب شناسی و تشخیص میزان آگاهی و نیاز مخاطب در این دو عرصه موفق به طرح واجرای راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آثار فرهنگی شویم گامی صحیح در راستای رشد فرهنگی جامعه برداشتهایم.
طوسی در باره اکران فیلمهای مناسب با شرایط حاکم بر جامعه درایام مختلف سال گفت: سیاستگذاران و برنامهریزان کمیته اکران عمومی باید از میان مجموعه تولیدات سالانه، فیلمهایی متناسب با مبانی ارزشی در آن مقطع زمانی را انتخاب و اکران عمومی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت مخاطب شناسی درسینما گفت: تولیدات سینمایی باید به گونهای ساخته شود که درتمام ایام ومناسبتها دارای ارزشهای محتوایی و قابل دفاع باشد. تولید در حجم انبوه باید کیفیت داشته باشد، در چنین شرایطی فیلمساز موفق به خلق آثار مطلوب میشود.
طوسی در پایان گفت: اکران فیلمها در تابستان امسال به دلیل تداخل با ماه رمضان باید با دقت بیشتری صورت گیرد. اگر فیلمهایی سرگرم کننده متناسب با مبانی عبادی و اعتقادی در راستای تعالی فرهنگی در ماه رمضان اکران شود، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در این ماه حتما مخاطبان از آن استقبال میکنند.
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