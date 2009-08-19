آفرینش:

نتایج نهایی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

تلاش اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم ها علیه ایران

شرایط و نحوه اعطای لیسانس دوم به فارغ التحصیلان لیسانس بدون شرکت در کنکور

معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت سوخت خبر داد: حذف یا کاهش سهمیه بندی بنزین در نیمه دوم سال



اعتماد:

علیرضا حسینی بهشتی اعلام کرد: خاتمی، موسوی و کروبی در شورای مرکزی " راه سبز امید"

بانک مرکزی به دولت اعلام کرد: پیشنهاد افزایش نرخ ارز متناسب با تورم کشور

بررسی افشاگری کروبی توسط مجلس

واکنش اهالی فرهنگ به حلالیت طلبی صفار هرندی



ایران :

امروز در نامه دکتر احمدی نژاد به رئیس مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؛ معرفی وزرای کابینه دهم به مجلس

رئیس سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد: زمان و نحوه اجرای معافیت های جدید سربازی

نشریه آلمانی فاش کرد: تجارت 14 میلیارد یورویی اروپا با ایران



ابرار:

با پایان مهلت قانونی؛ احمدی نژاد امروز اسامی وزرای پیشنهادی اش را به مجلس می دهد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: نباید به هاشمی رفسنجانی توهین می شد

احمد توکلی: تراز دولت با افراد معرفی شده برای وزارت قابل دفاع نخواهد بود

باهنر: اگر راه سبز امید در چارچوب قانون تشکیل شود، از آن استقبال می کنیم

ابتکار:

لازم باشد شورای نگهبان را رها می کنم؛ الهام: مجمع تشخیص نسخه ام را پیچید

تازه ترین اطلاعات فهرست اسامی دولت دهم؛ کابینه تکمیل شد

طعم تلخ قیمت ها در آستانه ماه مبارک رمضان؛ مسئولین: گرانی نداریم

مشاور رسانه ای رئیس جمهور: به سانسور اعتقاد ندارم

اطلاعات:

وزیران پیشنهادی امروز به مجلس معرفی می شوند

بانک مرکزی: نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد

مهلت معافیت تحصیلی دانشجویان تمدید نمی شود

کشف یک میدان عظیم نفتی در کشور

تفاهم:

تحلیل رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ بینش اقتصاد، مشکل صادرات

مشکلات یک طرفه شدن بزرگترین خیابان خاورمیانه؛ ترافیک کم شد، زیاد شد

اولین کشتی اقیانوس پیمای ایران به دریا می رود

رئیس پیشین قوه قضائیه به عضویت شورای نگهبان درآمد

تهران امروز:

باهنر: باید فضا را از دست رادیکال ها خارج کنیم

آغاز جنگ اینترنتی ایران و آمریکا

شهردار تهران: بعضی ها استفاده از BRT را حرام می دانستند



جام جم :

راه دشوار قاضی القضات

کابینه دهم امروز معرفی می شود

وزیر نفت خبر داد: کشف یک میدان نفتی در جنوب کشور

انتقاد شورای شهر از گرانفروشی فروشگاههای شهروند

جوان:

جوابیه دفتر یوسف صانعی درباره خبر اهانت به رئیس جمهور و توضیحات "جوان"؛ دفتر آیت الله صانعی حاشا می کند

مسئولان اصناف کجایید؟ ورود لباس های موهن به بازار

گزارش "جوان" از آخرین گمانه زنی ها درباره لیست کابینه دهم؛ مسافران پاستور کیستند؟

جمهوری اسلامی:

وزیر نفت خبر داد: کشف یک میدان عظیم نفتی در کشور

اصلاحیه قانون وظیفه عمومی شامل مشمولان بدون غیبت می شود

سرگردانی و بلاتکلیفی مردم در خیابان ولیعصر تهران

افزایش بی سابقه خودکشی میان نظامیان آمریکایی

حمایت:

کاهش مصرف روزانه 3 میلیون لیتر بنزین

سفیر عراق: بغداد آماده دریافت شکایت تهران از منافقین

طرح جدید اخذ لیسانس دوم در 3 ترم

بانک مرکزی پیشنهاد داد: نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد

حیات نو:

اتحاد موسوی، خاتمی و کروبی

تازه ترین اطلاعات درباره آنفلوآنزا از زبان دو محقق ایرانی

عضو کمیته حقیقت یاب مجلس: آقای کروبی سرنخ ها را به ما بدهند

روز پر التهاب خیابان ولیعصر



حزب الله:

در دیدار متکی با سفیر ریاض در تهران مطرح شد؛ هشدار ایران به عربستان درباره برخورد با زائران ایرانی

آخرین گمانه زنی ها درباره کابینه دهم

شاهرودی عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شد



خبر:

این لاریجانی ها

نمایندگان مجلس و حقوقدانان در آستانه معرفی محرابیان در ترکیب کابینه ابراز کردند؛ واکنش ها به ابطال محکومیت وزیر صنایع

فرزند آیت الله کاشانی: 28 مرداد اصلا کودتا نشد



خراسان:

گمانه زنی ها از فهرست نهایی کابینه و اظهارات موافقان و مخالفان

اهانت به مقدسات در قالب لباس های چینی

وزیر نفت از کشف یک میدان عظیم نفتی خبر داد



دنیای اقتصاد:

سهام عدالت از پردرآمدها پس گرفته می شود؛ غربال صاحبان سهام عدالت

اولین واکنش به شش عضو کابینه

هشدار مبارک نسبت به اقدام علیه ایران

سرمایه:

بانک مرکزی پیشنهاد داد: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم

خیابان ولیعصر یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین و نارضایتی شهروندان

هاشمی رفسنجانی: باید به انسان های مستعد و توانا توجه کرد

سیاست روز:

انتخابات افغانستان صحنه زورآزمایی طالبان و ناتو

فاز دوم بورس نفت معطل انتخاب کابینه ماند

تربیت بدنی بین علی آبادی و سعیدلو دست به دست می شود؛ انتخاب رئیس سازمان بعد از رای اعتماد



کاروکارگر:

محجوب: اساس فعالیت های وزیر کار بعدی باید ایجاد اعتماد و آرامش در جامعه کارگری باشد

بازدید 5 ساعته کمیته ویژه قوای سه گانه از بازداشتگاه اوین

با حکم رهبر انقلاب آیت الله شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شد

کیهان:

با حکم رهبر انقلاب؛ آیت الله شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد

طرح آمریکا برای تحریم بنزین ؛ کارشناسان: تاثیری ندارد

انفجار و خشونت در افغانستان 2 روز قبل از انتخابات

گسترش:

وزیر نفت اعلام کرد: یک میدان عظیم نفتی در کشور کشف شد

رای به توسعه صنعتی کشور

معاون وزیر صنایع و معادن خبر داد: پرداخت سه نوع تسهیلات جدید به معدنکاران

وطن امروز:

وزیر آموزش و پرورش: استعدادهای برتر در مراکز مکمل مدرسه هدایت شوند

شکایت میر حسین موسوی از "وطن امروز"

واکنش گسترده علما و فعالان سیاسی به هتاکی صانعی به رئیس جمهور: شان روحانیت بالاتر از این اظهارات سخیف است

همبستگی:

تازه ترین اطلاعات درباره فهرست وزرای احتمالی دولت دهم

اتحادیه اروپا تشدید تحریم ها علیه ایران را بررسی می کند

بشار اسد امروز به تهران می آید

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس: می توان حدس زد کابینه کارآمد نیست

همشهری:

خیابان ولیعصر؛ تجربه دشوار روز اول

مصوبه شورای شهر برای ارتقای کیفیت محصولات در میادین میوه و تره بار

واکنش مسئولان به نابسامانی بازار نان

با تعریض بزرگراه آبعلی انجام شد؛ روان سازی ترافیک در شمال شرق تهران



هدف واقتصاد:

رئیس اتاق تهران: سیاسیون بگذارند حوزه اقتصاد قدرتمند شود

معاون وزیر راه خبر داد: افزایش مسافران قطار به دلیل سوانح هوایی اخیر

سخنگوی دولت: مجمع تشخیص نسخه ام را پیچید

تخصیص سهام عدالت به خبرنگاران در مرحله پایانی