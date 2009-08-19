نمایشگاههای استانی کتاب موقتاً تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاههای استانی کتاب به دلیل فرارسیدن ماه مبارک رمضان و نیز نامشخص بودن مسئولان اجرایی استانها در آینده نزدیک متاثر از تغییرات گسترده احتمالی در استانداریها و ادارات کل ارشاد در استانهای مختلف کشور موقتاً تعطیل شد.

این نمایشگاهها پیشتر نیز به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با وقفه‌ مواجه شده بود اما با برگزاری نمایشگاه کتاب رشت از سر گرفته ‌شد. چندی قبل هم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران در اردیبشهت ماه نمایشگاههای استانی کتاب را با تعطیلی موقت مواجه کرده بود.

پیشتر نیز قرار بود تا پیش از آغاز ماه مبارک یک نمایشگاه استانی دیگر در سنندج برگزار شود که به دلیل ناهماهنگی میان مسئولان اجرایی استان کردستان با مسئولان موسسه نمایشگاههای فرهنگی و عدم توافق بر سر زمان آن لغو شد.

به این ترتیب و با برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در اردبیل و پایان یافتن آن در هفته گذشته پرونده این نمایشگاهها در استانهای کشور موقتاً بسته شد.

بعد از گیلان و خراسان شمالی این نمایشگاه سومین نمایشگاه‌ کتاب استانی در سال جاری بود که از 12 تا 17 مرداد در محل دائمی نمایشگاههای استانی اردیبل برگزار ‌شد.

کتابهایی را که تا کنون ناشران در عموم نمایشگاههای استانی کتاب توزیع کرده اند با تخفیف 40 درصدی عرضه ‌شده بود.