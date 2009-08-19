کارخانه سنگ شکن در حریم دریاچه پریشان با مجوز سازمان محیط زیست!

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته اقدامات پایه ای و زیرساختی برای ساخت کارخانه سنگ شکن در حریم دریاچه پریشان و در نزدیکی روستای زوالی که در حوزه آبی پریشان قرار دارد، صورت پذیرفته است.

در این خصوص، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کازرون، با تأیید این خبر گفت: این کارخانه در فاصله حدود سه تا چهار کیلومتری دریاچه پریشان و در کنار "درکه مشیری" قرار گرفته که بر اساس ضوابط به آن مجوز داده ایم.

گرچه خانبازی به نوع ضابطه های در نظر گرفته شده برای صدور چنین مجوزی اشاره نکرد، اما با احتمال ایجاد آلودگی به وسیله این کارخانه گفت: از صاحب کارخانه تعهداتی هم گرفته ایم تا در صورت آلودگی، فوراً کارخانه را تعطیل کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کازرون در حالی خبر از احداث این کارخانه می دهد که برخی اهالی روستای زوالی در گفتگو با خبرنگار مهر از آنچه آنان با عنوان تهدیدی برای سلامت فرزندانشان و دریاچه پریشان یاد می کنند، اظهار نگرانی کرده اند.

یکی از اهالی این روستا به خبرنگار مهر گفت: وقتی صاحب کارخانه سنگ شکن که این روزها زیاد به منطقه می آید متوجه نگرانی ما شد، گفت شما نمی توانید کاری بکنید چون من مجوز لازم را از مجاری قانونی به دست آوردم.

این روستا نشین همچنین به دغدغه های اهالی پریشان اشاره کرد و گفت: نمی دانم سازمان حفاظت محیط زیست بر چه اساسی مجوز چنین کارخانه ای را در کنار دریاچه پریشان صادر کرده است. می خواهم بدانم آیا کسی که این مجوز را صادر کرده حاضر است خودش و خانواده اش را بیاورد در این روستا و در کنار گرد و خاک و سر و صدا و دیگر آلودگی های کارخانه سنگ شکن زندگی کند؟

نگرانیهای اهالی روستای زوالی در حالی مطرح می شود که فعالان محیط زیست نیز این اقدام را غیرمنطقی خوانده و آن را برای اکوسیستم شکننده دریاچه پریشان بحران زا توصیف کردند.

یکی از فعالین محیط زیست در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمی دانم چرا سازمان حفاظت محیط زیست که در شرایط فعلی بایستی تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن طبیعت دریاچه پریشان نماید و حیات را به این منطقه و به اهالی آن بازگرداند، دست به صدور چنین مجوزهایی که اعتبار آن سازمان را زیر سوال می برد، می زند.

محمد هاشمی همچنین خاطر نشان کرد: کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست می دانند این کارخانه در حریم دریاچه پریشان واقع شده است و پسابهای آن، آلودگی های صوتی و گرد و غبار ناشی از آن می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای دریاچه پریشان به دنبال داشته باشد، به ویژه آنکه این کارخانه می خواهد از منابع سنگی و کوه های دریاچه پریشان برداشت کنند.

موضوع احداث کارخانه سنگ شکن در حالی مطرح می شود که طبیعت دریاچه پریشان، بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند و علائم حیات جانوران و آبزیان آن به شدت کاهش یافته است.