به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی دولت یمن گفت: شورشیان شیعه در این کشور در حال دریافت کمک های مالی از خارج هستند.

روزنامه اینترنتی "26 سپتامبر" متعلق به وزارت دفاع یمن، به نقل از "حسن احمد اللوزی" وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت این کشور نوشت: "گروهها و طرفهای خارجی وجود دارند که از عناصر شورشی و تخریب گر در استان صعده حمایت های سیاسی و مالی می کنند".

حسن احمد اللوزی اشاره مستقیمی به کشور حمایت کننده نکرد، اما با اشاره به عملکرد شبکه تلویزیونی العالم و پوشش رسانه ای این شبکه از تحولات استان صعده بطور ضمنی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور کرد.

سخنگوی دولت یمن با اشاره به شیعیان زیدیه تحت رهبری گروه الحوثی گفت: مقام های دینی وجود دارند که در تلاشند تا در امور کشور ما دخالت کنند اینها در حال تلاش برای ارائه کمک های مالی و سیاسی به اقدامات تروریستی و تخریب گرایانه ای هستند که هدف از آنها هدف قرار دادن امنیت و ثبات کشور بویژه استان صعده است.

این مقام یمنی بدون اینکه به طرفی اشاره کند به گروهها نسبت به دخالت در امور داخلی کشورش هشدار داد.

این اظهارات در حالی است که گروه الحوثی در یمن پیش تر عربستان سعودی را متهم به دخالت در تنش آفرینی در استان صعده کرده بودند.