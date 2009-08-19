تهیه دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزای خوکی در خوابگاهها و کلاسهای درس

دکتر عصمت باروتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دستورالعمل با همکاری معاونت سلامت تهیه می شود و پس از تکمیل به صورت کامل اطلاع رسانی می شود.

وی یادآور شد: دستورالعملی که در این خصوص تهیه می شود به منظور پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A در محیط هایی که دارای جمعیت بیشتری هستند، خواهد بود و بخش عمده آن به کلاسهای درس و خوابگاهها ارتباط دارد.

باروتی خاطرنشان کرد: واحد مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت این دستورالعمل را پس از تهیه در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار می دهد تا در مکانهای عمومی اطلاع رسانی شود.

پیش از این دکتر امامی رضوی معاون سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین دستورالعمل پیشگیری های لازم برای آغاز سال تحصیلی توسط کمیته کشوری آنفولانزای نوع A خبر داده بود.