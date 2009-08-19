واکنش مخابرات ایران به ابداع نوعی نرم افزار فیلترشکن در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد سیستم گذر از فیلترهای اینترنتی برخی کشورها از جمله ایران خبری است که چند روز پیش پایگاه خبری ریانووستی به نقل از "کن برمان" رئیس اداره فناوریهای اطلاعاتی شورای پخش رادیوتلویزیونی آمریکا که ایستگاههای رادیو تلویزیونی دولتی ایالات متحده تحت کنترل این شورا قرار دارند اعلام کرد.

این مقام آمریکایی اعلام کرده است که این کشور سیستم گذر از فیلترهای اینترنتی برخی کشورها از جمله ایران را آزمایش می کند.

برمان خبر داده است که هدف از این اقدام ارسال اخبار برای مردم خارج از آمریکا از طریق فناوریهایی است که اجازه می دهند از فیلترهای محافظتی که دسترسی به برخی صفحات اینترنتی را مسدود می کنند، گذر کرد.

این مقام آمریکایی ادامه داد: آمریکا این سیستم را در مورد ایران، چین، ویتنام، میانمار، تاجیکستان و ازبکستان به کار خواهد گرفت.

این کارشناس تائید کرده است که هم اکنون این اقدام در مراحل ابتدایی قرار دارد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرم افزارهای ویژه ای که قادر هستند از فیلتر عبور کنند گفت: ایران تمهدیدات لازم را برای مقابله با این فناوریها را نیز اندیشیده است.

داوود زارعیان ادامه داد: تکنولوژیهایی که در زمینه مخابرات و شاخه های مربوط به آن وجود دارند روز به روز در حال دگرگونی و توسعه و پیشرفت هستند که برخی از این تکنولوژیها به دلیل به خطر انداختن امنیت تولید می شوند که معمولا تکنولوژیهای ضد آن هم تعریف و تولید می شوند.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران با اشاره به تکنولوژیهای فیلترشکن اظهار داشت: امروزه برخی نرم افزارهایی تولید شده که توانایی عبور از فیلتر را دارند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این نرم افزارها آن قدر قوی نیستند که بتوانند از هر فیلتری عبور کنند افزود: با این حال مدیریت امنیت شبکه کلیه کشورها برای مقابله با این نرم افزارها و افزایش امنیت، اقدام به تولید نرم افزارهای ضد نرم افزار فیلترشکن کرده اند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به وضعیت کشور برای مقابله با این نرم افزار اشاره کرد و به مهر گفت: شبکه زیرساخت و همچنین شرکت مخابرات ایران در این بخش اقدامات اساسی را انجام داده و تمهیدات لازم برای مقابله با این فناوری را اندیشیده اند.

وی تاکید کرد: هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.