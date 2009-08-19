به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که نیروهای طالبان در افغانستان پس از کمین، یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای ولایتی را در ولایت شمالی جوزان کشتند.

عبدالرحیم در 17 اوت از سوی طالبان کشته شد گروهی که اقدام به کشتن دیگر نامزدها نیز کرده است.

قرار است 17 میلیون ثبت نام کننده در انتخابات 20 اوت رئیس جمهوری آینده و 420 عضو شوراهای ولایتی را انتخاب کنند.

در حالیکه یک روز بیشتر به انتخابات باقی نمانده علیرغم اظهارات قبلی مبنی بر آتش بس طالبان حملات خود را افزایش داده است.

سه هزار و 196 نامزد از جمله 328 زن در حال رقابت برای کسب 420 کرسی شوراها در 34 استان کشور هستند.

همچنین خبر دیگر حاکی است که 11 نامزد از 41 کاندیدای اولیه ریاست جمهوری که ثبت نام کرده بودند نیز به نفع نامزدهای مهم از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان کناره گیری کرده اند.