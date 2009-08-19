به گزارش خبرنگار مهر، وقتی به بهانه تصرف اردوگاه اشرف توسط دولت عراق که هنوز تیتر برخی از رسانه های داخلی وخارجی را به خود اختصاص داده است ، برای مصاحبه با سفیرعراق به سفارت این کشور که کمی پایین تر از میدان ولیعصر است رفتیم در نگاه اول ساختمان سفارت جمهوری عراق را با اینکه از قدمتی دیرینه برخوردار بود اما در عین حال شیک و مدرن یافتیم ، البته به گفته رئیس دفتر سفیر این ساختمان در سال 2005 بازسازی شده بود وقبل از آن طی 20 سال بصورت متروکه و بدون استفاده رها شده بود، در سال 2004 هم که سفیر استوارنامه خود را تقدیم ایران کرد آنان در دفتر وابسته نظامی که در خیابان شریعتی پایین تر از پل رومی قرار داشت، مستقر شده بودند.

"محمد مجید الشیخ" سفیر کشور عراق مرد میانسال 58 ساله خوش برخوردی که به زبان فارسی نیز کاملا مسلط بود، درپاسخ به سئوالاتمان با زبان عربی با طمانینه ای خاص پاسخ می داد، همچنین این سفیر تام الاختیارمتاهل و دارای 2 پسر و 2 دختر است، ضمن اینکه وی علاوه برداشتن لیسانس مهندسی معماری فوق لیسانس علوم سیاسی و دینی را هم اخذ نموده است.

"الشیخ" به مدت 30 سال درروند مبارزات و نهضت های اسلامی مردم مسلمان عراق دوشادوش دیگرمجاهدان و مبارزان فعالانه سهیم بوده ضمن اینکه دو تن از برادران وی نیزبه دست عمال رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند.

وی که به مدت 20 سال ریاست دفترشهید محراب آیت الله العظمی سیدمحمد باقر حکیم(ره) را برعهده داشته، هم اکنون عضو دفتر سیاسی مجلس اعلی اسلامی عراق است و دربسیاری از فعالیت های فرهنگی- سیاسی - اداری و اجتماعی مرتبط با مسائل عراق حضور فعالانه داشته و دارد.

"الشیخ" 2 دوره آموزش های عالی سیاسی و دیپلماتیک را گذرانده و در اکثر قریب به اتفاق کنفرانس هاو همایش های محلی و بین المللی معارضین عراقی (در زمان مبارزات علیه رژیم صدام) شرکت موثر و اساسی داشته است.وی پس ازسرنگونی رژیم صدام و تشکیل نظام و دولتی مردمی درعراق به عنوان سفیرتام الاختیار و فوق العاده جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران منصوب و استوارنامه خود را در مورخه 29/ 9 / 2004 میلادی تقدیم جمهوری اسلامی ایران نموده است.ناگفته نماند که "الشیخ" جلب رضایت پروردگار واستقامت در کار را بسیار مهم تر از مقام ومنصب می داند.

جالب تر از همه آنکه در پشت سر سفیر نقشه ای بزرگ بر دیوار آویخته شده بود که نام جعلی خلیج العربی که بر روی آن نقش بسته بود، چشم مان را می آزرد.

بخش اول گفتگوی ما با سفیرعراق را که در پی می آید، بخوانید:

خبرگزاری مهر: آقای سفیر به عنوان اولین پاسخ بفرمایید دلیل اصلی تصرف اردوگاه اشرف چه بوده است ؟

سفیر عراق- همانگونه که مستحضر هستید وقتی حاکمیت دولت عراق در این کشور حکمفرما شد و نیروهای بیگانه از شهرها عقب نشینی کردند اردوگاه اشرف هم که قسمتی ازخاک این کشور است باید تحت حاکمیت دولت عراق قرار می گرفت،این علت اصلی حضور نیروهای نظامی در این اردوگاه است چرا که تمامی خاک عراق باید تحت حاکمیت عراقی ها باشد.

* شرایط بازگرداندن منافقین به ایران چیست؟

- حضور این گروه تروریستی در زمان رژیم صدام بود که برخورد ما با آنها همانند برخورد با هر خارجی در عراق است. طبق موازین بین المللی ما بر اساس تصمیم کابینه عراق از آنان خواستیم که خاک عراق را ترک نمایند ضمن اینکه آنان در نوع خروج خود از عراق مخیر بودند که به کشور ثالث یا به ایران بازگردند البته بازگشت به ایران با وساطت صلیب سرخ بین المللی و قبول و پذیرش منافقین صورت خواهد پذیرفت.ما نمی توانیم به هیچ عنوان برای بازگشت آنان به ایران فشار وارد آوریم اما درعین حال ادامه حضور آنان در عراق را ممکن نمی دانیم.

*آیا در این رابطه با سازمان ملل متحد هم مذاکره کرده اید؟

بله، ما در این زمینه با سازمان ملل متحد هم مذاکره کرده ایم که آنان هم ادامه حضورمنافقین در عراق میسر ندانستند. ضمن اینکه تاکنون هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنان نیست و همچنان مذاکره ما با سازمان ملل متحد در این رابطه ادامه دارد.

* شرایط حضور منافقین را در کشورهای دیگری همچون پاکستان و افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

- ما از هر کشوری که بخواهد به منافقین امکان اسکان دهد استقبال خواهیم کرد حالا چه پاکستان یا افغانستان باشد و چه سایر کشورها.

* دولت عراق با توجه به اینکه عده ای مدارکی علیه منافقین دال بر کشتار شیعیان و اکراد عراقی در عملیات های انفال و شعبانیه دارند،آیا تلاشی برای محاکمه منافقین خواهد کرد ؟

- اگر اسناد و مدارکی مبنی برعملیات های تروریستی این گروه علیه ملت عراق وجود داشته باشد طبق مقررات بین المللی آنان را محاکمه خواهیم کرد.

* آیا می توان از دادگاه لاهه به عنوان اهرمی برای محاکمه منافقین استفاده کرد؟

- بطور معمول تمام محاکمات درداخل خاک عراق انجام می شود نه درخارج از خاک این کشور، دولت ایران هم دراین چارچوب اگر شکایتی دارد می تواند در رابطه با این جنایتکاران به ما تقدیم کنند.

* با توجه به اینکه هم اکنون 10 حزب سیاسی عراق خواستار اخراج منافقین از این کشور هستند نهایتا دولت عراق چه تصمیمی خواهد گرفت؟

- چارچوب قانونی خروج این افراد را اعلام کرده ایم اما اگر این دو اتفاق محقق نشد این افراد تا زمانی که جایی برایشان فراهم نشود تحت سلطه و کنترل نیروهای نظامی عراق هستند و در این چارچوب اجازه هیچ نوع عملیات تروریستی را از سوی آنان علیه کشورهای همسایه از جمله ایران را نمی دهیم.

* گور دسته جمعی که در اردوگاه اشرف پیدا شد متعلق به چه کسانی است؟

- تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و زمانی که تحقیقات و بررسی ما در این رابطه پایان یابد و مشخص شود که این اجساد متعلق به چه کسانی هستند نتایج تکمیلی را حتما اعلام خواهیم کرد.

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گفتگو: محمدابراهیم پاکزاد