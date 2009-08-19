دبیر کل حزب موتلفه اسلامی: مردم منتظر تحول اساسی در نهاد قضایی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی در حاشیه نشست حزب موتلفه اظهار داشت: سلامت ارکان قضا در کشور بسیار مهم است ، مدیریت جدید برای نوسازی ارگان قضا و استخدام قضات دارای شرایط کافی همت بگمارد و یک تصویر نو از قوه قضائیه اسلامی ارائه دهد. اتقان، سهولت و سرعت در اجرای احکام مهمترین مطالبات مردم ازدستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با روحیه خوب آیت الله صادق لاریجانی و ابتکار و نوآوری ایشان این تحولات به سرعت انجام گیرد گفت : حزب موتلفه اسلامی با تقدیر از زحمات حضرت آیت الله شاهرودی، انتصاب آیت الله لاریجانی را تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

حبیبی با اشاره به حضوراحمدی نژاد وهاشمی رفسنجانی در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه اظهار داشت: حضور مقامات عالی کشور به ویژه رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت دراین مراسم نوعی فیصله بخشی به رویداد های تلخ دوران انتخابات بود و لبخند آشتی و سلام بین این دو برای کسانی که دلشان برای وفاق و همگرایی درکشور می تپد، رضایت بخش و آرامش دهنده بود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص سومین جلسه دادگاه متهمان آشوب های اخیر تصریح کرد: هر چه در این دادگاه جلوتر می رویم حقایق بیشتری فاش می شود. متاسفانه باید بپذیریم بعضی رقبای ما در انتخابات اخیر برای دستیابی به قدرت حاضر شدند برخی از طرفدارانشان با اجانب همگرایی کنند و اقتدار ملت و امنیت کشور را به خطر بیندازند.

وی افزود: کار به جایی کشیده شد که برخی از متهمان در دادگاه درخواست برخورد با متهمان و عاملان اصلی را دارند و این مطالبه به حقی است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اظهارات برخی از افراد ضد انقلاب و حتی سلطنت طلب هشدار داد: شخصیت های دعوت کننده به راهپیمایی و آشوب داخلی در حالی که برخی از آنها خود را پیرو خط امام (ره) می دانند چرا از خود سئوال نمی کنند که علت کف زدن سلطنت طلبان و سایر ضد انقلابیون برای آنها چیست؟

وی به اعلام تشکیلات جدید از سوی میر حسین موسوی اشاره کرد و گفت: پس از انتخابات می خواهند حزب تشکیل دهند، ندادند، بعد گفتند می خواهند جبهه تشکیل دهند این جبهه هم تشکیل نشد. امروز می گویند تشکیلات "راه سبز امید" برپا کنند.

حبیبی ادامه داد: البته هنوزاساسنامه و مرامنامه ای راجع به این تشکیلات ارائه نداند تا بتوان اظهار نظری کرد اما اگر سردمداران این تشکیلات به نام موسوی ولی درپنهان همانهایی باشند که ستادهای ایشان را با اهداف خودشان و با نام موسوی اداره می کردند ماهیت این تشکیلات را می توان حدس زد و می توان گفت که راه سبز امید به کجا ختم می شود و برای چه کسانی امیدواری ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: موسوی اگر دچار همان خطایی شود که درانتخابات اخیر با سپردن ستادهای انتخاباتی به نام خودش به سردمداران مجاهدین انقلاب و مشارکت مرتکب شد "راه سبز امید" به دام گسترده مخالفین انقلاب منتهی خواهد شد. وی افزود: ما به آقای موسوی هشدار می دهیم که سردمداران مجاهدین انقلاب و مشارکت نه شما را قبول دارند ونه صلاح شما را می خواهند. اینها همانهایی هستند که راجع به رای شما در انتخابات اخیر به شما دروغ گفتند و شما را فریب دادند.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: از مهمترین و برجسته ترین مصداق احترام به حقوق مردم و حقوق شهروندی انسانها احترام به رای آنهاست. مردم در این انتخابات به اصولگرایان رای داده اند و مابقی به افراد دیگر، نباید اقلیت به خود اجازه دهد طوری موضع بگیرد یا عمل کند که موجب فتنه و بلوا شود و با یک دولت مشروع و قانونی به معارضه بپردازد. حماقت آمریکایی ها در این است که می خواهند نوعی کپی برداری از کودتای 28 مرداد را در ایران عملیاتی کنند. آنها از تحولات ایران حداقل 50 سال عقب هستند.

حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد چیدمان کابینه گفت: اعتقاد ما بر این است که تعامل قبلی آقای رئیس جمهورو نمایندگان مجلس با تشکیل کمیته مشترک و با رعایت سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب بهترین راه حل برای تشکیل کابینه ای متعهد و مقتدر است.

وی افزود: ضرورت تعهد وزیران به مبانی اسلامی، نظام اسلامی و ولایت فقیه از بارزترین نکات مورد توجه باید باشد ولی این خصوصیت به تنهایی کافی نیست توانمندی کامل مدیریتی، سابقه مثبت وطولانی وموفق اجرایی از موضوعاتی است که اگر مورد توجه کامل آقای رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس نباشد آسیب های جدی به نظام و مردم وارد خواهد شد.

وی اضافه کرد:ما به صراحت اعلام می کنیم آسیبی که از طرف یک مدیر نالایق متدین به نظام وارد می شود بیشتر از آسیبی است که یک فرد نالایق غیرمتدین به نظام وارد می کند زیرا عدم لیاقت یک فرد متدین به پای دین و انقلاب هم نوشته می شود.

وی ادامه داد: ما درموقع تشکیل دولت نهم هم تذکردادیم که وسعت دایره ای که ظرفیت اصولگرایی درآن قرار دارد بیش از وسعت دایره ای است که آقای رئیس جمهور برای انتخاب وزرا ترسیم کرده اند و در حال حاضر هم این تذکر را لازم می دانیم.

حبیبی گفت: راجع به معرفی وزیران به وسیله اقای رئیس جمهور از رسانه ها قبل از معرفی به مجلس هم در مجموع این فعل را مثبت تلقی نمی کنیم. وی افزود: یک سابقه ناموفق تاریخی هم در دهه های قبل در این مورد وجود دارد که انشاء الله آقای رئیس جمهور به آن توجه خواهند داشت.

حبیبی ادامه داد: از مجلس انتظار داریم که غیر از توجه به تعهد دینی و انقلابی وزیران معرفی شده به کارآمدی آنها نیز توجه ویژه مبذول داشته و خود را در سیئات وزیری که کارآمدی لازم را ندارد شریک نسازد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سالگرد پیروزی حزب الله در برابر صهیونیست ها در جنگ 33 روزه گفت: حزب الله در جنگ 33 روزه ضرب شصتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه نشان داد که تا مدتها به فکر تجاوز مجدد نخواهند افتاد. این مانورهایی که اخیرا به صورت نمایشی برگزار می شود برای حفظ روحیه خودشان است.

حبیبی تصریح کرد: اگر یک بار دیگر حزب الله با رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم کنند انشاء الله آن وقت دنیا شاهد شکسته شدن ستون فقرات اسرائیل در منطقه خواهد بود.

حبیبی در پایان با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان ضمن تبریک به همه مسلمانان جهان، توفیق عبادت خالصانه را در این ماه پربرکت و بقیه اوقات برای همه مسلمانان از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت نمود.



