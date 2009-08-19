به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "نقد کتاب" پنج شنبه 29 مرداد ماه از ساعت 30/18 تا 19 حماسه‌نامه" گیل گمش" منتشر شده در نشر چشمه را مورد تحلیل، تفسیر و بررسی قرار می‌دهد.

در این برنامه سعی شده با نگاهی به این اسطوره، ادبیات حماسی، اسطوره‌ای و ادبیات جهان باستان مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

گیل‌گمش که به قولی کهن‌ترین اسطوره‌ جهان محسوب می‌شود حدود چهار هزار سال عمر دارد. این اثر داستان تکامل، رنج و به پوچی رسیدن انسان است. گیل‌گمش نمونه کامل و بارز ادبیات باستان و آینه‌ای است از فلسفه انسانهای باستان در مورد مرگ و زندگی.

این برنامه تهیه شده در گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ به نویسندگی و سردبیری جواد عاطفه پخش می‌شود.