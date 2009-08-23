مروری بر دیدگاههای امام خمینی(ره) با "امیر قافله عشق"

به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر قافله عشق" عنوان کتابی از همایون همتی است که در آن گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی(ره) به نگارش درآمده و به تازگی انتشارات سوره مهر آن را چاپ کرده است.

همتی درباره محتوای کتاب گفت: این کتاب مجموعه مختصری از مقالات تحریر یافته در شناخت و شناسایی ابعادی از اندیشه و منش امام خمینی (ره) است. در واقع کوشش بر این بوده است تا نگرشی تازه به اندیشه و شخصیت ایشان صورت پذیرد.

این نویسنده افزود: نوشته های این کتاب در اصل سخنرانیها، مصاحبه‌ها یا مقالاتی بوده‌اند که نویسنده در سمینارها و همایشهایی با مناسبتهای مختلف در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور ارائه کرده است.

وی از تدوین و آماده‌سازی دفتر دیگری درباره معرفی دیدگاههای سیاسی، فلسفی، اجتماعی، دین‌شناختی و الهیاتی، عرفانی و اخلاقی امام (ره) خبر داد.

"امیر قافله عشق" با تهیه و تدوین دفتر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی در 11 بخش و 192 صفحه است و شمارگان 2500 نسخه منتشر شده است.