ناوگان حمل و نقل روستائی آذربایجان شرقی فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، علی فیروزی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مسئولان حمل و نقل این شهرستان افزود: ناوگان حمل و نقل روستایی آذربایجان شرقی باید از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده نوسازی شوند.

وی تصریح کرد: میانگین سنی مینی بوس های حمل و نقل روستایی 24 سال که این امر منجر به برخی تصادفات و نارضایتی مسافران شده است.

رضایی تخصیص اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده را موجب نوسازی حمل و نقل مناطق روستایی برشمرد و افزود: در این طرح علاوه بر رضایتمندی روستائیان از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و توزیع امکانات در راستای سیاستهای عدالت محوری دولت موجب اشتغال برای جمعی از جوانان روستایی خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با تأیید برخی مشکلات پیش آمده برای مسافران به جهت انتقال مؤسسات مسافربری از اعطای تسهیلات ویژه و تشویقی برای مالکان و مؤسسات که اقدام به نوسازی اتوبوسهای خود نمایند خبر داد و افزود: پروانه های صاحبان اتوبوس های جدید به جای اعتبار یکساله، اعتبار دو ساله دارند.

رضایی رضایتمندی مسافران را ملاک ارزیابی مؤسسات مسافربری برشمرد و افزود: تمامی تلاش این اداره کل تمهیدات لازم در جهت رضایتمندی مسافران است.

وی در ادامه با اشاره به انتقال مؤسسات مسافربری شهرهای شمال شرق استان از دروازه تهران به ترمینال مرکزی اظهار امیدواری کرد: با تأمین مکان مناسب در دروازه تهران و کسب موافقت مسئولین استانی در این جابجایی تجدید نظر شود و رضایتمندی اهالی منطقه ارسباران فراهم شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان در ادامه از آمادگی این اداره کل برای تأمین فضای مناسب جهت ایجاد پلیس راه در مناطق مختلف ارسباران به خصوص منطقه کلیبر خبر داد و افزود: در صورت همکاری و هماهنگی مسئولین منطقه و پلیس راه آماده همکاری در این زمینه هستیم.

وی گفت: پلیس راه اهر تبریز یکی از پایگاه های مهم پلیس راه استان است که به جهت گستردگی منطقه علاوه بر شهرستان اهر به شهرهای کلیبر، هریس، ورزقان و سایر مناطق همجوار خدمات ارائه می کند.

وی یادآور شد: امید است با ایجاد پاسگاه های جدید به جهت وسعت منطقه ارسباران خدمت رسانی به مسافرین و رانندگان در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

فیروزی همچنین با اشاره به کافی نبودن فضای فعلی ترمینال اهر خواستار حمایت مسئولین محلی و اعطای تسهیلات ویژه برای ایجاد ترمینال جدید و پایانه حمل و نقل مسافربری با مشارکت بخش خصوصی شد.

وی همچنین از آمادگی این اداره کل برای صدور مجوز جهت ایجاد شهرکهای ویژه حمل و نقل و سایر خدمات برای ساماندهی و ارئه خدمات مطلوب به شهروندان خبر داد و افزود: به متقاضیانی که شرایط لازم را در جهت ایجاد آن در شهرستان ها داشته باشند مجوز ایجاد شهرک حمل و نقل توسط این اداره صادر می شود.