به گزارش خبرنگار مهر، عضو ستاد استهلال مقام معظم رهبری گفت: ستادهای استهلال در استانهای مختلف آماده می‌شوند تا هلال ماه را در بعدازظهر روز جمعه 30 مردادماه رصد کنند. 120 گروه از کارشناسان و موثقین و افراد آموزش دیده و با تجربه به امر رصد در محلهای مناسبی که از قبل آماده و تدارک دیده شده خود را برای رویت هلال ماه در غروب و بعد از غروب جمعه آماده می‌کنند.

او در ادامه خاطر نشان کرد: گروه‌های رصد، گزارشهای خود را به ستاد استهلال مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند و به اطلاع ایشان خواهد رسید و نتایج آن متعاقبا به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

وی در خصوص احتمال اینکه شنبه اول ماه مبارک رمضان باشد، تصریح کرد: پیش‌بینی کارشناسان رویت هلال ماه این است که به احتمال زیاد هلال در بعد از ظهر جمعه رویت خواهد شد و اگر پیش‌بینی درست باشد انشاءالله شنبه اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.

موحد نژاد افزود: گروههای رصد هلال معمولا از کسانی تشکیل شده که با تجربه هستند و اکثر آنها در کارگاه‌های آموزشی که برای رصد هلال ماه تشکیل شده، آموزشهای لازم را دیده‌اند. در این گروهها از ائمه جماعات و افرادی از دفاتر ایشان شرکت دارند. از آنجا که خود رصد موضوع جالبی است افرادی از مقامات استان از جمله بخشدار و فرماندار هم در این گروهها هستند.

او تاکید کرد: اکثر گروههای به تلسکوپ مجهز هستند ولی همه این گروهها دوربین‌های پیش رفته دارند. گروه‌ها با توجه به تجارب خود می‌دانند که که احتمال رویت ماه در کجای آسمان بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه خاطر نشان کرد: کاری با این حجم و گستردگی در جهان اسلام اگر نگوییم بی‌نظیر ولی کم نظیر است.

وی گفت: در امر رویت هلال ماه با مساله‌ای به نام توهم رویت مواجه هستیم که معمولاً در جهان اسلام آن را داریم. افرادی که تجربه کافی ندارند و یا حتی کسانی هم که تجربه دارند، ممکن است دچار اشتباه در رویت شوند. از این رو مسئله تجربه و تعداد رصد ماه از فاکتورهای مهم در امر رصد ماه به شمار می‌رود.

موحد نژاد افزود: کسانی در ستاد رویت هلال ماه حضور دارند که صاحب رکورد در رویت هلال ماه در جهان هستند. به طور کلی با توجه به اختلاف نظر در مشاهدات اعضای گروهها، گزارشهایی قابل قبول خواهد بود که جای نقص و ایراد در آن نباشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گروهها بیشتر در کجای کشور مستقر هستند، اظهار داشت: احتمال رویت هلال به لحاظ نجومی در جنوب ایران بیشتر است. هر چه ماه از افق فاصله بیشتر داشته باشد بهتر قابل رویت است. به نظر می‌رسد در جنوب ایران افراد هم بتوانند ماه را ببینند. مسئله امکانات و تجهیزات استانها هم برای رویت هلال ماه مورد توجه بوده است. به عنوان مثال استانهای فارس، خراسان، تهران و ... در این زمینه فعالتر هستند و گروههای با تجربه دارند و برخی استانها ستادهایشان تازه تأسیس شده است.

او در پایان گفت: برخی هلالها به‌سختی دیده می‌شوند؛ گاهی چنان است که خود کارشناسان هم در در این زمینه اختلاف نظر دارند. در حالی که رویت برخی هلالها آسان است و به‌راحتی دیده می‌شوند. از این رو مسئله رویت هلال ماه مسئله چندان آسانی که برخی معتقد به آن هستند، نیست.

