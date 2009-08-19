ایران جایزه 2500 دلاری تیم اول را از آن خود کرد/ قهرمانی بدون مربی!

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بینالمللی والیبال ساحلی عمان سه شنبه با برگزاری دیدار نهایی میان دو تیم ایران و اندونزی "الف" به پایان رسید. در این بازی تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان با نتیجه 2 بر یک (21 بر 16، 18 بر 21 و 20 بر 18) مقابل تیم اول اندونزی به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران روز سه شنبه پیش از دیدار با تیم اندونزی "الف"، در مرحله ضربدری مقابل تیم عمان به برتری 2 بر صفر (21 بر 19 و 21 بر 16) دست یافته بود. این تیم در مرحله مقدماتی نیز تیمهای اول قطر، دوم اندونزی، عمان "الف" و امارات را شکست داده بود.
همچنین در دیدار ردهبندی این رقابتها تیم عمان الف مقابل نماینده دوم این کشور صاحب پیروزی شد و به مقام سوم دست یافت.
رضا نائینی و رحمان رئوفی به عنوان قهرمانان تورنمنت بینالمللی عمان به جایزه 2500 دلاری دست یافتند. به تیم دوم هم 1800 دلار تعلق گرفت. تیمهای سوم و چهارم هم به ترتیب 1200 و 800 دلار به دست آوردند.
ملیپوشان ساحلیباز ایران در شرایطی خاص و بدون مربی به عنوان قهرمانی تورنمنت بینالمللی عمان دست یافتند. حمید موحدی مربی تیم اعزامی به عمان بود که در روز سوم بازیها به ایران بازگشت تا عهدهدار هدایت تیم نوجوانان اعزامی به مسابقات انتخابی جهان در ترکیه شود.
تورنمنت بینالمللی والیبال ساحلی همزمان با جشنواره گردشگری عمان از 24 مردادماه در شهر صلاله آغاز شد.
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