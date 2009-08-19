ایران جایزه 2500 دلاری تیم اول را از آن خود کرد/ قهرمانی بدون مربی!

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‎المللی والیبال ساحلی عمان سه شنبه با برگزاری دیدار نهایی میان دو تیم ایران و اندونزی "الف" به پایان رسید. در این بازی تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان با نتیجه 2 بر یک (21 بر 16، 18 بر 21 و 20 بر 18) مقابل تیم اول اندونزی به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران روز سه شنبه پیش از دیدار با تیم اندونزی "الف"، در مرحله ضربدری مقابل تیم عمان به برتری 2 بر صفر (21 بر 19 و 21 بر 16) دست یافته بود. این تیم در مرحله مقدماتی نیز تیم‎های اول قطر، دوم اندونزی، عمان "الف" و امارات را شکست داده بود.

همچنین در دیدار رده‏بندی این رقابت‏ها تیم عمان الف مقابل نماینده دوم این کشور صاحب پیروزی شد و به مقام سوم دست یافت.

رضا نائینی و رحمان رئوفی به عنوان قهرمانان تورنمنت بین‎المللی عمان به جایزه 2500 دلاری دست یافتند. به تیم دوم هم 1800 دلار تعلق گرفت. تیم‎های سوم و چهارم هم به ترتیب 1200 و 800 دلار به دست آوردند.

ملی‏پوشان ساحلی‎باز ایران در شرایطی خاص و بدون مربی به عنوان قهرمانی تورنمنت بین‎المللی عمان دست یافتند. حمید موحدی مربی تیم اعزامی به عمان بود که در روز سوم بازی‎ها به ایران بازگشت تا عهده‎دار هدایت تیم نوجوانان اعزامی به مسابقات انتخابی جهان در ترکیه شود.

تورنمنت بین‎المللی والیبال ساحلی همزمان با جشنواره گردشگری عمان از 24 مردادماه در شهر صلاله آغاز شد.