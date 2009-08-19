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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

استقبال گروههای خارجی از جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر

استقبال گروههای خارجی از جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر

57 اثر خارجی متقاضی حضور در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله بیش از پنج ماه تا برپایی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر استقبال گروههای خارجی از این دوره کم‌نظیر است و تا 27 مردادماه نسخه تصویری 57 نمایش از آلمان، پاکستان، اسپانیا، چک،‌ ایتالیا،‌ فرانسه، لهستان، پرو، لیتوانی، شیلی، کانادا، روسیه، بلژیک، سوئیس، ونزوئلا، آرژانتین، آمریکا، گرجستان، مجارستان و هلند وصول شده است.

پیش‌بینی می‌شود امسال استقبال گروههای خارجی نسبت به دوره‌های گذشته جشنواره افزایش چشمگیری داشته باشد. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری حسین پارسایی از دوم تا دهم بهمن‌ماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 932283

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