رای اعتماد به وزرا ارتباطی به جنسیت ندارد/ سوابق دستجردی روشن است

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت افزود: من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم وزیر معرفی شده شرایط لازم را برای تصدی پست وزارت بهداشت را دارد و می تواند به حوزه سلامت کشور کمک کند.

شهریاری گفت: جو مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت دهم، بستگی به برنامه هایی دارد که این وزیر در هنگام اخذ رای اعتماد ارائه می دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دکتر دستجردی دارای سوابق اعتقادی و ولایت مداری است و کارنامه پرباری دارد و شرایط لازم را برای وزارت بهداشت در اختیار دارد.