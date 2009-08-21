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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

شهریاری در گفتگو با مهر:

رای اعتماد به وزرا ارتباطی به جنسیت ندارد/ سوابق دستجردی روشن است

رای اعتماد به وزرا ارتباطی به جنسیت ندارد/ سوابق دستجردی روشن است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ارتباطی به زن یا مرد بودن وزرا ندارد بلکه در این زمینه سوابق اجرایی مدنظر است که سوابق اجرایی دکتر دستجردی روشن و مشخصی است.

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت افزود: من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم وزیر معرفی شده شرایط لازم را برای تصدی پست وزارت بهداشت را دارد و می تواند به حوزه سلامت کشور کمک کند.

شهریاری گفت: جو مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت دهم، بستگی به برنامه هایی دارد که این وزیر در هنگام اخذ رای اعتماد ارائه می دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دکتر دستجردی دارای سوابق اعتقادی و ولایت مداری است و کارنامه پرباری دارد و شرایط لازم را برای وزارت بهداشت در اختیار دارد.

کد مطلب 932284

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