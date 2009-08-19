خیابان ولیعصر (عج) کریدور گردشگری می شود

"سید جعفر هاشمی تشکری" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طرح جامع، این خیابان به دلیل قدمت، زیبایی و وجود 11 هزار اصله چنار به یک کریدور گردشگری تبدیل می شود و یکطرفه شدن آن به این طرح کمک بسیاری خواهد کرد.

قرار است طرح جامع خیابان ولیعصر (عج) با توجه به شاخصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی شود و بحث راه اندازی خطوط اتوبوس های تندرو BRT نیز همزمان در کمیسیون عمران شورای شهر مطرح می شود.

هاشمی تشکری در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی مطالعات برای راه اندازی اتوبوس های تندرو در این خیابان به شورای شهر تهران ارسال شده و ما منتظر نظر نهایی آنها درباره این طرح هستیم.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی این خیابان و تاثیر آن بر خیابانهای اطراف گفت: هیچ گره ترافیکی در این خیابان وجود ندارد و محدوده اطراف نیز با مشکل خاصی روبرو نیست.

روز گذشته و در نخستین گزارش مرکز کنترل ترافیک تهران کاهش 50 درصدی ترافیک در محور ولیعصر به ویژه حد فاصل خیابان بهشتی تا میدان ونک و افزایش 22 درصدی ترافیک در شبکه تحت تاثیر این محور اعلام شده بود.

معاون شهردار تهران در خصوص تاثیر ترافیک در خیابانهای اطراف گفت: سرازیر شدن خودروها در خیابانهای اطراف و ایجاد کمی ترافیک امری طبیعی و عادی است و نباید به آن خرده گرفت.

هاشمی تشکری بیان داشت: هم اکنون ترافیک کمی در خیابان آفریقا دیده می شود اما این ترافیک نیز روان است.

هم اکنون شهروندان تهرانی می توانند از شمال به جنوب از مسیر میدان ونک - خیابان ملاصدرا، بزرگراه کردستان، خیابان شهید گمنام، خیابان فاطمی، میدان ولیعصر و مسیر میدان ونک، شهید حقانی، خیابان گاندی، خیابان شهید خالد استانبولی، خیابان شهید بهشتی، میدان ولیعصر، همچنین مسیر میدان ونک، شهید حقانی، خیابان آفریقا، آرژانتین، خیابان شهید قصیر، خیابان شهید بهشتی، میدان ولیعصر مسیرهای پیشنهادی از میدان ونک تا میدان ولیعصر هستند که شهروندان می توانند برای تردد از شمال به جنوب از آنها به جای خیابان ولیعصر استفاد کنند.