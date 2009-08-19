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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۲۵

10 دستگاه اتوبوس شهری جدید به ناوگان حمل و نقل ایلام اضافه شد

10 دستگاه اتوبوس شهری جدید به ناوگان حمل و نقل ایلام اضافه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری استانداری ایلام گفت: 10 دستگاه اتوبوس شهری جدید به ناوگان حمل و نقل ایلام اضافه شده است.

مصدق ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد اتوبوس به تازگی از سوی سازمان شهرداری های کشور به برخی شهرداری های استان ایلام واگذار شده است.

وی بیان داشت: سازمان شهرداری های کشور 85 درصد اعتبار خرید این دستگاه های اتوبوس را پرداخت کرده و بقیه آن نیز شهرداری های استان تامین می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرداری های استان ایلام برای هر دستگاه اتوبوس تنها 160 میلیون ریال پرداخت کرده اند، خاطرنشان کرد: با اختصاص این دستگاه های اتوبوس به ناوگان حمل و نقل استان ایلام زمینه لازم برای خدمات مطلوب به شهروندان فراهم می شود.

ظاهری یادآور شد: توسعه حمل و نقل از مهمترین نیازهای جدی استان ایلام که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 932288

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