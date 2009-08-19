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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

"شهر شطرنجی" پذیرای هنرمندان تئاتر پارس می‌شود

"شهر شطرنجی" پذیرای هنرمندان تئاتر پارس می‌شود

نمایش "شهر شطرنجی" رضا حامدی‌خواه در پی تعطیل شدن تئاتر پارس چهارشنبه 28 مردادماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پذیرای هنرمندان تئاتر پارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر پارس با قریب به هشت دهه فعالیت تئاتری به تازگی تعطیل شده است. به همین دلیل هنرمندان تئاتر پارس به دعوت رضا حامدی‌خواه کارگردان نمایش "شهر شطرنجی" به تماشای این نمایش می نشینند. نمایش "شهر شطرنجی" داستان یک گروه نمایشی در تئاتر پارس است که شاهد اتفاقات گوناگونی می‌شوند.

فرهاد نقدعلی نویسنده "شهر شطرنجی" است و مهرداد ضیایی، علی عامل هاشمی و آشا محرابی در این  نمایش حضور دارند. این نمایش هر شب به غیر از روزهای شنبه ساعت 20 به مدت 85 دقیقه با قیمت بلیت چهار هزار تومان در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.
کد مطلب 932290

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