سومین دوره رقابتهای رصدی صوفی بامداد امروز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها از ساعت 10 شب روز گذشته با حضور 110 شرکت کننده به صورت انفرادی و گروهی در بخشهای دو چشمی و تلسکوپ آغاز شد.

در این رقابتها شرکت کنندگان باید مطابق جدول ارائه شده اجرام غیرستاره ای را رصد می کردند.

نتایج امتیازات رصد شرکت کنندگان توسط کمک داوران طی هشت ساعت رصد ثبت شد که پس از بررسی هیئت داوران اسامی برگزیدگان اعلام می شود.

طبق این گزارش برگزیدگان در دو بخش انفرادی و گروهی و در بخشهای دوربین دوچشمی و تلسکوپی انتخاب خواهند شد.

مراسم اختتامیه سومین دوره رقابت رصد صوفی عصر امروز در تخت جمشید برگزار خواهد شد.