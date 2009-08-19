محاصره غزه به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در این گزارش با بیان اینکه محاصره نوارغزه زندگی روزمره ملت فلسطین را تحت تاثیر قرار داده آمده است: منازل 6 هزار و 420 خانواده فلسطینی تخریب یا به دلیل جنگ اخیر غزه دچار خسارت شدیدی شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: ساکنان نوارغزه به دلیل ممانعت اسرائیل از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه در آوارگی به سر می برند.

سازمان ملل همچنین به مشکلات ناشی از قطع مکرر برق در نوارغزه اشاره و اعلام کرده است: در غزه بیمارانی وجود دارند که نیاز به مراقبت های ویژه طولانی دارند و باید برای کسب اجازه سفر به خارج از این منطقه زمان بسیاری در انتظار باشند.

در پایان گزارش گفته شده است که شهروندان غزه احساس می کنند که از سال 2007 تاکنون از لحاظ جسمی، فرهنگی، فکری و حتی عاطفی تحت محاصره اند.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه تمامی گذرگاه های این منطقه را بسته است.