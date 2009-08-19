دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: آزمونهای فراگیر پیام نور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و 17 دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آن مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: برگزاری کنکور پیام نور با تمهیداتی که اندیشیده شده است بدون هیچ مشکلی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: امسال برای اولین بار آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی برگزار می شود که 15هزار داوطلب در 10 رشته به رقابت می پردازند.

حسینی درباره تعداد داوطلبان کنکورهای فراگیر پیام نور ادامه داد: حدود 296 هزار داوطلب در کنکورهای فراگیر شرکت می کنند.

وی گفت: آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور در مراکز استانی و آزمون فراگیر کارشناسی در مراکز مختلف برگزار می شود.

قائم مقام وزیر علوم درباره حداقل معدل داوطلبان برای پذیرش در کنکورهای فراگیر به مهر گفت: داوطلبانی که موفق به دریافت معدل حداقل 12 در آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی و فراگیر کارشناسی شوند و همچنین داوطلبانی که در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد حداقل معدل 14 را دریافت کنند پذیرفته می شوند.

توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور که از روز 26 مرداد ماه آغاز شده است تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 28 مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار دارد.

داوطلبان می توانند در فرصت مشخص شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با توجه به دستورالعملهای سایت با وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت اعتباری ضمن مشاهده کارت از آن پرینت بگیرند.

همچنین کارت آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر که از روز 26 مرداد ماه توزیع آن آغاز شده است تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 29 مردادماه در اختیار داوطلبان آزمون قرار خواهد گرفت.

حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور نیز در گفتگو با مهر درباره آزمونهای فراگیر گفت: در آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 دانشگاه پیام نور 15 هزار و 93 داوطلب از طریق شبکه اینترنتی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 8 هزار و 400 نفر زن و 6 هزار و 693 نفر مرد هستند.

معاون سازمان سنجش ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون صبح پنجشنبه 29 مرداد ماه در 10 کد رشته امتحانی در مراکز استانها برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور به مهر گفت: در آزمون فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور 176 هزار و 717 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 81 هزار و 990 زن و 94 هزار و 727 نفر مرد هستند.

توکلی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمانی این آزمون در 22 کد رشته امتحانی، در 164 شهرستان مختلف کشور و صبح جمعه 30 مردادماه برگزار می شود.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور نیز 104 هزار و 347 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 45 هزار و 998 نفر زن و 58 هزار و 349 نفر مرد هستند.

وی گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون در 49 کد رشته امتحانی بعدازظهر جمعه در مراکز استانی برگزار می شود.