رایزنی عبدالله دوم و سارکوزی درباره پرونده هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: عبدالله دوم دیروز سه شنبه به طور غیر منتظره با نیکلا سارکوزی در فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار مسائل دوجانبه و منطقه ای مورد اهتمام طرفین به ویژه روند صلح در خاورمیانه و پرونده هسته ای ایران بحث و بررسی شد.

سارکوزی در این دیدار بر ضرورت از سرگیری فوری مذاکرات صلح و پایان بخشیدن به مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی و امضای توافقنامه سازش در منطقه تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: من اطمینان خاطر دارم که ابتکار بین المللی و همکاری گروه های ذیربط در عالی ترین سطح می تواند به صلح واقی میان فلسطین و اسرائیل از یک سو و اسرائیل و اعراب از سوی دیگر منجر شود.