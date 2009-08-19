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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

رایزنی عبدالله دوم و سارکوزی درباره پرونده هسته ای ایران

رایزنی عبدالله دوم و سارکوزی درباره پرونده هسته ای ایران

پادشاه اردن روز سه شنبه با رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره پرونده هسته ای ایران با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: عبدالله دوم دیروز سه شنبه به طور غیر منتظره با نیکلا سارکوزی در فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار مسائل دوجانبه و منطقه ای مورد اهتمام طرفین به ویژه روند صلح در خاورمیانه و پرونده هسته ای ایران بحث و بررسی شد.

سارکوزی در این دیدار بر ضرورت از سرگیری فوری مذاکرات صلح و پایان بخشیدن به مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی و امضای توافقنامه سازش در منطقه تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: من اطمینان خاطر دارم که ابتکار بین المللی و همکاری گروه های ذیربط در عالی ترین سطح می تواند به صلح واقی میان فلسطین و اسرائیل از یک سو و اسرائیل و اعراب از سوی دیگر منجر شود.

کد مطلب 932307

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