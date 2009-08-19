اثری از اجرای مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در بروجرد دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، هادی مقدسی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: به رغم تصویب مصوبات بسیار خوب در دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان اما تاکنون هیچگونه شواهدی مبنی بر اجرایی شدن این مصوبات در بروجرد مشاهده نکرده ایم.

وی تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان نمایندگان و وکلای مردم این بود که پیگیر مصوبات باشیم و اثبات کنیم که لرستان مستحق این وضعیت محرومیت و عقب ماندگی نیست.

نماینده مردم بروجرد یادآور شد: در دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان بیش از 200 مصوبه برای لرستان تصویب شد که قریب به 90 مصوبه مختص به شهرستان بروجرد بود.

مقدسی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان محرومیتها از چهره این استان رفع شود.

وی همچنین با اشاره به تصویب کارگروه توسعه برای لرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری در لرستان این کارگروه به منظور جبران عقب ماندگی های لرستان تشکیل شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به وضعیت خشکسالی اشاره کرد و یادآور شد: برای رفع این معضل باید هر چه سریعتر اعتبارات خشکسالی به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود.

مقدسی همچنین از احداث مرکز لرزه نگاری در بروجرد خبر داد و گفت: عملیات اجرایی احداث این مرکز با همکاری مرکز لرزه نگاری کشور به زودی آغاز می شود.