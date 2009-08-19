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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

با یکطرفه شدن ولیعصر/

دسترسی شهروندان جنوب شهر به مراکز شمال تهران تسهیل می شود

دسترسی شهروندان جنوب شهر به مراکز شمال تهران تسهیل می شود

با امتداد خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان ولی عصر (عج)، در دسترسی شهروندان ساکن در جنوب شهربه مراکز تفریحی و گردشگری واقع در شمال تهران تسهیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح یک طرفه کردن خیابان ولی­عصر خط ویژه اتوبوسرانی که از میدان راه آهن واقع در جنوب تهران آغاز شده تا چهارراه پارک وی به طول 3/15 کیلومتر ادامه پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش شهروندانی که در مناطق جنوبی و مرکزی تهران سکونت دارند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت حداقل هزینه می­توانند از طریق خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولی­عصر (عج) از منتهی­الیه جنوبی شهر به منتهی­الیه شمالی تهران حرکت کنند.

این گزارش می­افزاید وجود مراکز متعدد تفریحی مانند پارک منحصر به فرد ساعی و پارک فراشهری ملت و نیز مراکز خرید و مجموعه­های تجاری، از جمله جاذبه­های گردشگری این محور برای عموم شهروندان تهران به شمار می­آیند.

بنا بر این گزارش واقع شدن مجموعه­های فرهنگی مانند مهدیه تهران، مجموعه تأتر شهر و پردیس سینمایی ملت و نیز مجموعه سینماهای واقع در میدان ولی­عصر (عج) و محدوده اطراف این میدان، از نقاط جاذب سفر در این محور است.

این گزارش می­افزاید پیاده­راه مقابل پارک ملت و خانه کودک ساعی و رستوران­ها و سالن­های پذیرایی واقع در دو محور ولی­عصر (عج) به ویژه در محور شرقی این خیابان، از دیگر نقاطی است که شهروندان را به این خیابان جذب می­کند.

شهروندان با اجرای این طرح می­توانند فاصله شمال تا جنوب تهران را با بیشترین سرعت ممکن و با پرداخت کمترین هزینه طی کنند.

کد مطلب 932332

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