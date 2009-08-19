دسترسی شهروندان جنوب شهر به مراکز شمال تهران تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح یک طرفه کردن خیابان ولیعصر خط ویژه اتوبوسرانی که از میدان راه آهن واقع در جنوب تهران آغاز شده تا چهارراه پارک وی به طول 3/15 کیلومتر ادامه پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش شهروندانی که در مناطق جنوبی و مرکزی تهران سکونت دارند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت حداقل هزینه میتوانند از طریق خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولیعصر (عج) از منتهیالیه جنوبی شهر به منتهیالیه شمالی تهران حرکت کنند.
این گزارش میافزاید وجود مراکز متعدد تفریحی مانند پارک منحصر به فرد ساعی و پارک فراشهری ملت و نیز مراکز خرید و مجموعههای تجاری، از جمله جاذبههای گردشگری این محور برای عموم شهروندان تهران به شمار میآیند.
بنا بر این گزارش واقع شدن مجموعههای فرهنگی مانند مهدیه تهران، مجموعه تأتر شهر و پردیس سینمایی ملت و نیز مجموعه سینماهای واقع در میدان ولیعصر (عج) و محدوده اطراف این میدان، از نقاط جاذب سفر در این محور است.
این گزارش میافزاید پیادهراه مقابل پارک ملت و خانه کودک ساعی و رستورانها و سالنهای پذیرایی واقع در دو محور ولیعصر (عج) به ویژه در محور شرقی این خیابان، از دیگر نقاطی است که شهروندان را به این خیابان جذب میکند.
شهروندان با اجرای این طرح میتوانند فاصله شمال تا جنوب تهران را با بیشترین سرعت ممکن و با پرداخت کمترین هزینه طی کنند.
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