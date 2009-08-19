دسترسی شهروندان جنوب شهر به مراکز شمال تهران تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح یک طرفه کردن خیابان ولی­عصر خط ویژه اتوبوسرانی که از میدان راه آهن واقع در جنوب تهران آغاز شده تا چهارراه پارک وی به طول 3/15 کیلومتر ادامه پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش شهروندانی که در مناطق جنوبی و مرکزی تهران سکونت دارند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت حداقل هزینه می­توانند از طریق خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولی­عصر (عج) از منتهی­الیه جنوبی شهر به منتهی­الیه شمالی تهران حرکت کنند.

این گزارش می­افزاید وجود مراکز متعدد تفریحی مانند پارک منحصر به فرد ساعی و پارک فراشهری ملت و نیز مراکز خرید و مجموعه­های تجاری، از جمله جاذبه­های گردشگری این محور برای عموم شهروندان تهران به شمار می­آیند.

بنا بر این گزارش واقع شدن مجموعه­های فرهنگی مانند مهدیه تهران، مجموعه تأتر شهر و پردیس سینمایی ملت و نیز مجموعه سینماهای واقع در میدان ولی­عصر (عج) و محدوده اطراف این میدان، از نقاط جاذب سفر در این محور است.

این گزارش می­افزاید پیاده­راه مقابل پارک ملت و خانه کودک ساعی و رستوران­ها و سالن­های پذیرایی واقع در دو محور ولی­عصر (عج) به ویژه در محور شرقی این خیابان، از دیگر نقاطی است که شهروندان را به این خیابان جذب می­کند.

شهروندان با اجرای این طرح می­توانند فاصله شمال تا جنوب تهران را با بیشترین سرعت ممکن و با پرداخت کمترین هزینه طی کنند.