یک میلیون و 750 هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی سنددار شدند

صیاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر مساحت منابع ملی استان را بیش دو میلیون و 690 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: تاکنون شناسایی و تشخیص اراضی ملی سه هزار و 728 پلاک استان انجام شده و مقررات ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی در آنها اعمال شده است.

وی با بیان اینکه به جز پلاکهای گم شده مالکیت و حاکمیت دولت بر کل عرصه های ملی استان محرز شده است، بیان داشت: سال جاری برای 35 هزار هکتار از اراضی ملی سند مالکیت صادر شده است.

حبیبی پروژه های اخذ سند مالکیت به مساحت 100 هزار هکتار، اصلاح و بازنگری پرونده های سنواتی به مساحت 300 هزار هکتار و آرای صادره از کمیسیون ماده واحده به تعداد 200 فقره را از جمله تعهدات سال جاری اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی استان عنوان کرد.

وی طرح ممیزی اراضی را یکی از طرحهای بسیار مهم و زیربنایی این اداره کل عنوان کرد و گفت: اعتبارات اداره ممیزی در سال جاری یک میلیارد و 184 میلیون ریال است.

به گفته حبیبی شناسایی و تشخیص منابع ملی تجدید شونده، عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع، تثبیت حاکمیت و مالکیت دولت بر عرصه های ملی شده در راستای حفاظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از آنها از اقدامات اداره ممیزی اراضی آذربایجان غربی است.