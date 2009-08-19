یوسفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود نمایش "ما کجا اینجا کجا" را بهمن و اسفندماه امسال در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببریم ولی طبق اعلام مدیر تماشاخانه زمان اجرای نمایش به فروردین و اردیبهشت‌ماه سال 89 موکول شده است. البته این زمان برای اجرای ما زمان مناسبی نیست، فاصله زمانی زیاد تا اجرای عمومی حضور بازیگران برای اجرای عمومی را با مشکل مواجه می‌کند.

این بازیگر و کارگردان تئاتر افزود: تلاش می‌کنیم تا نمایش "ما کجا اینجا کجا" را امسال اجرا کنیم. رایزنی‌ با مدیر تالار مولوی را شروع کرده‌ایم تا در صورت امکان و وجود شرایط مناسب این نمایش را در سالن اصلی اجرا کنیم. تلاش می‌کنیم با مجموعه تئاتر شهر هم برای اجرای عمومی "ما کجا اینجا کجا" رایزنی‌ داشته باشیم.

نمایش "ما کجا اینجا کجا" نوشته فخرالدین خاکزند و بازی زری اماد، فرید کشکولی، حمیدرضا ملاحسینی،‌ رضا علوی، مجید علم‌بیگی، فرامک میری و میثم یوسفی در بخش صحنه‌ای چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی به صحنه رفت. حمید پورآذری طراح صحنه و لباس و یاسر بیات آهنگساز این نمایش هستند.

