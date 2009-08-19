ماهیانه 650 تن پسماند خشک در منطقه 17 جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمدجواد جواهریان" افزود: با افزایش تعداد غرفه های بازیافت در منطقه 17، مقدار جمع آوری پسماند خشک اهالی در سال جدید سیر صعودی داشت.

وی اظهارداشت: سال 87، تنها 2 غرفه بازیافت در منطقه وجود داشت و سال جاری 4 غرفه دیگر راه اندازی شد.

این مقام مسئول در شهرداری منطقه 17 تهران ادامه داد: اجرای این طرح میزان جمع آوری پسماند از 461 تن در فروردین به 651 تن در تیرماه رساند که در خور توجه است.

به گفته وی، بیشترین پسماند خشکی که در منطقه جمع آوری می شود نان خشک است و بطریهای نوشیدنی در رتبه دوم قرار دارد. انواع فلزات آهنی، کاغذ رنگی، و مقوا و ظروف پلاستیکی نیز حجم قابل ملاحظه ای از مداد بازیافتی را تشکیل می دهند.

جواهریان به تأثیر آموزش شهروندی در زمینه بازیافت تأکید کرد و افزود: اداره بازیافت منطقه در ناحیه 2 آموزشگر مستقر کرده که با حضور در خانه های سلامت، مدارس، مهدکودکها و مراکز درمانی، به صورت چهره به چهره شهروندان را آموزش می دهند.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 17 تهران با اشاره به آموزش زیرساختهای جامعه جهت بازدهی بهتر و افزایش فرهنگ بازیافت در محله ها گفت: آموزشگران اداره بازیافت با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه، ساعاتی را در مدارس به آموزش بازیافت اختصاص داده اند.

جواهریان تاکید کرد: آنها نحوه ساخت وسایل تزئینی و هنری با استفاده از مواد دور ریختنی را به دانش آموزان یاد می دهند و بچه ها در کنار این برنامه با شیوه های تفکیک پسماند از مبدأ آشنا می شوند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: توزیع کیسه های زباله بین دانش آموزان و نحوه آموزش آموزشگران اداره بازیافت به گونه ای است که کودکان را به مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ تشویق می کند.

معاون امور شهر و فضای سبز منطقه به حضور مستمر اتوبوس بازیافت در بوستانهای منطقه اشاره کرد و افزود: هنرمندان اتوبوس بازیافت با اجرای نمایش، مسابقه و نقاشی، نکات بازیافتی را به کودکان آموزش می دهند که بچه ها و حتی بزرگترها از حضور هفتگی اتوبوس بازیافت در بوستانها استقبال می کنند.

جواهریان تشکیل گروه همیار بازیافت در مدارس منطقه را از مهمترین فعالیتهای این حوزه در بخش آموزش مدارس دانست و گفت: دانش آموزان فعال و مشتاق در مدارس به عنوان همیار بازیافت انتخاب می شوند و دارای لباس فرم مخصوص و کارت شناسایی هستند. 50 همیار بازیافت در منطقه نقش آموزش و تشویق همکلاسیها، دوستان و اعضای خانواده هایشان را به عهده دارند.

وی با بیان اینکه مجهزترین مرکز بازیافت در منطقه 17 قرار دارد افزود: پسماندهای خشک جمع آوری شده از اهالی منطقه، وارد مرکز بازیافت می شوند و مورد بررسی و تفکیک جزئی تر قرار می گیرند.

مواد تفکیک شده به وسیله دستگاه های پرس مخصوص فشرده شده و با حجم کمتری به مراحل بعدی وارد می شوند.

جواهریان متذکر شد: هم اکنون ماهیانه 650 تن پسماند خشک به این مرکز آورده می شود و معاونت امور شهر و فضای سبز امیدوار است بزودی با اجرای برنامه های ویژه مقدار پسماندهای جمع آوری شده از منطقه افزایش یابد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران گفت: توجه به مسئله بازیافت پسماند تنها از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی حائز اهمیت نیست، بلکه با بازیافت زباله در همه بخشها، سازمانها و نهادها، صرفه جویی زیادی در هزینه ها را به دنبال دارد. همچنین منطقه 17 جایگاه قابل قبولی بین مناطق بیست و دوگانه تهران بدست آورده است که با تلاش همکاران اداره بازیافت در آینده ای نه چندان دور، این جایگاه ارتقاء خواهد یافت.