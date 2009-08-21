به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم ایران که برای چهارمین بار در این رقابت ها شرکت می کند، روز شنبه (فردا) در نخستین گام با مصر، قهرمان آفریقا، دیدار خواهد کرد. ایران پیش از این سه بار در سال های 1989 (فرانسه)، 1997 (کوبا) و 2007 (آمریکا) در این رقابت ها شرکت کرده اما موفق به صعود از گروه مقدماتی نشده است.

تیم واترپلو جوانان ایران در این دوره از رقابت ها نسبت به دوره های پیشین رشد بهتری داشته و بنا به گفته رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشورمان، حتی توانایی این را دارد که به دور دوم رقابت ها صعود کند.

وحید مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما با تیم های قدرتمندی همگروه شده ایم با این حال امیدوار هستیم که از این گروه صعود کنیم. تیم های مونته نگرو و یونان از جمله تیم های قدرتمند این دوره از رقابت ها هستند و ما در دیدار با این دو تیم کار دشواری داریم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم مقابل مصر و پورتوریکو به برتری برسیم تا جواز صعود به مرحله بعدی این رقابت ها را به دست بیاوریم. البته مصر نماینده آفریقاست و تردیدی ندارم که قدرتمندانه مقابل تیم جوانان واترپلو کشورمان ظاهر خواهد شد.

پانزدهیمن دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان با حضور 19 تیم در 4 گروه پنج تیمی (یک گروه چهار تیمی) با یکدیگر به رقابت می پردازند. گروه بندی رقابت ها به این شرح است:



گروه A: مونته نگرو ، پورتوریکو ، ایران، مصر ، یونان

گروه B: مجارستان ، ازبکستان ، برزیل، نیوزلند ، ایتالیا

گروه C: آفریقای جنوبی ، آمریکا، اسپانیا ، صربستان

گروه D: کرواسی ، اسلواکی، کانادا، فرانسه، استرالیا

برنامه دیدارهای ایران در دور مقدماتی این رقابت ها به این ترتیب است:

شنبه 31 مرداد:

*ایران - مصر ، ساعت 30/11



یکشنبه اول شهریور:

* ایران - یونان ، ساعت 10/14

دوشنبه دوم شهریور:

* ایران - مونته نگرو ، ساعت 10/19

سه شنبه سوم شهریور:

* ایران - پورتوریکو 10/14

تیم واترپلوی جوانان ایران با مربیگری "کواکویچ" از روز یکشنبه عازم اسپلیت کرواسی شده و پس از برپایی کمپ تمرینی چهار روزه، در حال حاضر در محل رقابت ها حضور یافته است.

پانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی واترپلو جوانان جهان از 31 مردادماه تا هشتم شهریورماه در "شیبه نیک" کرواسی برگزار خواهد شد.