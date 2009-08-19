معرفی برگزیدگان جشنواره سینمای جوان ساوالان

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان شب گذشته در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برپا شد و در بخش فیلمنامه با تقدیر از علی حیدری برای "مگس و نوح" و امانی برای "چرخش زمان"، تندیس و پنج میلیون ریال به مهدی شاداب برای "رحیل" و دیپلم افتخار و چهار میلیون ریال به مریم فتحی‌فر و فرخ حنیفه‌نژاد برای "با هم" و دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به آذر محمودی برای فیلمنامه "آخرین ایستگاه" اهدا شد.

در بخش عکس، لوح تقدیر خود به حمیدرضا بهشتیان،علیرضا عزتی وتندیس این بخش به همراه پنج میلیون ریال به حمید قربانزاده، دیپلم افتخار و چهار میلیون ریال به بهنام صدیقی و تندیس جشنواره و سه میلیون ریال به کامل روحی و سارا قالیچه چی تعلق گرفت.

در بخش پوستر فیلم نیز لوح تقدیر و جایزه یک میلیون ریالی به حسین آزاد و دیپلم افتخار و یک میلیون و 500 هزار ریال جایزه را به فواد شریفی و تندیس این بخش را نیزبه همراه دو میلیون ریال جایزه نیز به بهمن طهماسبی پور برای پوستر فیلم رویاهای برفی تعلق گرفت.

در بخش "چشم انداز سرزمین زیبای ما" ، تندیس جشنواره و جایزه پنج میلیون ریالی به فیلم داستانی "رویاهای برفی" ساخته سالم صلواتی و در بخش جستجوی حقیقت نیز جایزه خود را به فیلم "ما در راهیم" ساخته عارف ناموراهدا شد.در بخش تحقیق و پژوهش نیز جایزه ویژه و تندیس جشنواره به فیلم "میراث ماندگار" از استان کردستان تعلق گرفت.

در بخش فیلمنامه هیئت داوران تندیس ویژه و جایزه دو میلیون و 500 هزار ریالی خود را به فیلمنامه "سمفونی کلاغ‌ها" اثر محمدباقر جعفرزاده و در بخش تصویربرداری نیز تندیس ویژه و جایزه پنج میلیون ریالی خود را به عارف نامور از اردبیل به خاطر تصویربرداری فیلم "ما در راهیم" اهدا کرد.

در بخش تدوین نیز تندیس ویژه و جایزه پنج میلیون ریالی به محمدباقر جعفرزاده تدوینگر فیلم "سمفونی کلاغها"، در بخش صدابرداری نیز تندیس ویژه و جایزه پنج میلیون ریالی به هادی ساعد محکم صدابردار فیلم"این جاده ها پایان ندارند" تعلق گرفت.

همچنین در بخش کارگردانی این جشنواره هیات داوران تندیس ویژه و جایزه پنج میلیون ریالی خود را به سالم صلواتی با فیلم "رویاهای برفی" را به عنوان بهترین فیلم داستانی و در بخش بهترین فیلم پویانمایی نیز دیپلم افتخار و جایزه دو میلیون و 500 هزار ریالی به داور نجفی و علی اکبر فرشباف تعلق گرفت.

در این بخش، تندیس این جشنواره و جایزه پنج میلیون ریالی به انیمیشن "آدمها" ماشاء الله محمدی و در بخش بهترین فیلم مستند نیز تندیس این جشنواره و جایزه پنج میلیون ریالی به فیلم "افسون" هیوا امین نژاد اهدا شد. هیات داوران این جشنواره همچنین در بخش استعدادهای جوان، تندیس جشنواره و جایزه چهار میلیون ریالی را به فیلم "صدا" مریم فتحی فر اهداکردند

در بخش بهترین فیلم این جشنواره نیز هیات داوران تندیس ویژه و جایزه هفت میلیون ریالی خود را به فیلم "سمفونی کلاغها" ساخته محمدباقر جعفرزاده و تندیس ویژه و جایزه شش میلیون ریالی نیز به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و انجمن سینمای جوان استانهای اردبیل و کردستان به عنوان بهترین مجریان طرحهای سینمایی تعلق گرفت.