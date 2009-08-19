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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

در هفته دولت؛

چهار طرح زیربنایی در ایلام به بهره برداری می رسد

چهار طرح زیربنایی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: چهار طرح مهم و زیربنایی استان ایلام در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، میرمحمد غراوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرحها شامل تونل ایوان، فرودگاه ایلام، پایانه مرز مهران و جاده ایلام - کرمانشاه است.

وی بیان داشت: این چهار طرح از طرحهای مهم و زیربنایی استان ایلام است که نقش مهمی در توسعه استان دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل استان ایلام چه جاده های استان و چه فرودگاه نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای استان دارد، خاطرنشان کرد: امید است با بهره برداری از طرحهای مهم زمینه توسعه بیش از بیش برای استان فراهم شود.

غروای یادآور شد: پایانه مرزی مهران که یکی از بزرگترین پایانه های مرزی کشور محسوب می شود در هفته دولت به بهره برداری می رسد که زمینه لازم برای خدمات مطلوب به زوار عتبات عالیات فراهم می شود.

کد مطلب 932371

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