موتزارت در اثر یک بیماری ساده باکتریایی جان باخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون اعتقاد بر این بود که این نابغه بزرگ دنیای موسیقی در اثر ابتلا به ورم استخوان از دنیا رفته است. اکنون محققان دانشگاه آمستردام با ارائه فرضیه جدیدی نشان دادند که موتزارت در اثر ابتلا به یک بیماری باکتریایی که از نوامبر 1791 تا سپتامبر 1792 به صورت یک اپیدمی در بین مردم وین شایع شده بود جان خود را از دست داده است.

این موسیقیدان برجسته در حالی که هنوز وارد 35 سالگی نشده بود در 22 نوامبر در وین و دو روز بعد از آخرین اجرای بیمار شد.

اطلاعات تاریخی نشان می دهد که موتزارت در زمان بیماری به شدت تب داشت و استخوانهایش از شکل طبیعی خارج شده بودند به طوری که وی قادر نبود در تخت استراحت کند. به همین دلیل علت مرگ وی را تب و ورم مفاصل عنوان کردند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این دانشمندان با بررسی علت مرگ 5 هزار و 11 فرد بالای 18 سال در دوره موتزارت که علائم مرگ آنها با علائم بیماری این موسقیدان یکسان بود و مرگ آنها به دست پزشکان اتریشی آن دوره ثبت شده بود دریافتند که علائم مرگ همگی این افراد سل، گرسنگی، ورم مفاصل، ضعف سیستم گوارشی و بیماریهای قلبی (سکته) بود.

این دانشمندان دریافتند که بیشتر مرگهایی که در زمستان 92-1791 در وین ثبت شده بودند در اثر ورم مفاصل بوده است.

به همین علت این محققان دریافتند که علت مرگ این افراد می تواند یک اپیدمی عفونی باشد. سایر علائم بیماری موتزارت تهوع، کمر درد و التهاب پوستی است که تمام این علائم با عفونت استرپتوکوکو (نوعی باکتری) سازگار است.

باکتری استرپتوکوکو در مقابل آنتی بیوتیکها مقاوم نیست و در پزشکی امروز این بیماری به راحتی با داروهای آنتی بیوتیکی درمان می شود اما این بیماری ساده موجب مرگ بزرگترین نابغه دنیای موسیقی شده است.