به گزارش خبرنگار مهر، این مستند در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش گروه فرهنگ و هنر و تاریخ شبکه یک برای هفته دفاع مقدس تهیه می‌شود و پیروز کلانتری طراح و مشاور اصلی این پروژه است.

مستند "ما هم در جنگ بودیم" به شخصیت‌هایی می‌پردازد که مستقیم با جنگ روبرو نبودند و هر قسمت از آن را یک نفر کارگردانی کرده است. یک قسمت از این پروژه به کارگردانی ماجد نیسی آماده شده و سه قسمت دیگر به کارگردانی کامران حیدری، علی شاهیده و محسن کیهان‌پور مراحل تدوین را سپری می‌کند.

سه قسمت دیگر مستند "ما هم در جنگ بودیم" به کارگردانی احمد میراحسان، سوسن بیانی و محمدعلی هاشم‌زهی تصویربرداری را پشت سر می‌گذارند.