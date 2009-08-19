به گزارش خبرنگار مهر، این مستند در هفت قسمت 30 دقیقهای به سفارش گروه فرهنگ و هنر و تاریخ شبکه یک برای هفته دفاع مقدس تهیه میشود و پیروز کلانتری طراح و مشاور اصلی این پروژه است.
مستند "ما هم در جنگ بودیم" به شخصیتهایی میپردازد که مستقیم با جنگ روبرو نبودند و هر قسمت از آن را یک نفر کارگردانی کرده است. یک قسمت از این پروژه به کارگردانی ماجد نیسی آماده شده و سه قسمت دیگر به کارگردانی کامران حیدری، علی شاهیده و محسن کیهانپور مراحل تدوین را سپری میکند.
سه قسمت دیگر مستند "ما هم در جنگ بودیم" به کارگردانی احمد میراحسان، سوسن بیانی و محمدعلی هاشمزهی تصویربرداری را پشت سر میگذارند.
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