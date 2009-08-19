باز آلدرین نماینده سازمان ناسا در مراسم جوایز امی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آکادمی هنر و علوم تلویزیونی اعلام کرد باز آلدرین که از عوامل اصلی ماموریت به کره ماه در سال 1969 به شمار می رود در مراسم جوایز امی، جایزه Philo T. Farnsworth را به عنوان نماینده سازمان ناسا دریافت خواهد کرد.

این جایزه که نام آن از مخترع تلویزیون گرفته شده است به آژانسها، موسسه ها و شرکتهایی تعلق خواهد گرفت که حضور و فعالیتهای آنها باعث پیشرفت فناوری و مهندسی در صنعت تلویزیون شده باشد. سازمان ناسا این جایزه را به دلیل ابداع سیستم پخش زنده ماموریت آپولو از طریق تلویزیون دریافت خواهد کرد.

فرود آپولو 11 و گذاشتن اولین قدم بر روی کره ماه توسط انسان یکی از پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی در تاریخ به شمار می رود. بر اساس آمار شرکت Viewership این برنامه در حدود 125 میلیون تماشاگر در ایالات متحده و در حدود 600 میلیون بیننده در نقاط دیگر جهان داشته است.

دیگر جوایز امی به شرکت جیم هنسن به دلیل ابداع سیستم انیمیشنی جدید برای تولید نمایشهای خیمه شب بازی، شرکت Fujinon به دلیل ابداع سیستم فوکوس HDTV، و شرکت Litepanels به دلیل ارائه تجهیزات نوری ال ای دی اهدا خواهد شد.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، مراسم اهدای جوایز امی در تاریخ 20 سپتامبر 2009 برگزار خواهد شد.