به گزارش خبرنگار مهر، سری جدید مستند "آینه فرهنگ" در 19 قسمت 30 دقیقهای با محوریت شخصیتهای ادبی، فرهنگی و فلسفی ساخته میشود و به گفته رشتیان هر قسمت از این مجموعه را یک کارگردان میسازد و به احتمال زیاد تولید مهرماه آغاز میشود.
پیروز کلانتری، مهرداد اسکویی و منوچهر مشیری مشاوران پروژه هستند. لوکیشنهای مستند "آینه فرهنگ" تهران و شهرستانها است و درباره شخصیتهایی چون شیخ بهایی، ابوعلی سینا، علامه طباطبایی، ناصر خسرو، شیخ مفید، دکتر شریعتی، استاد مطهری، رودکی، قائممقام فراهانی و سهروردی مستند تهیه میشود.
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